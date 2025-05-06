Увольнение из ВСУ по уходу за инвалидом 2 группы 2025- условия

Уход за человеком с инвалидностью. Фото иллюстративное: Freepik

Украинцы, которые служат в Вооруженных силах Украины, могут уволиться, если кто-то из их родственников нуждается в уходе. Речь идет о лицах у которых есть статус II группы инвалидности. Однако, существуют законные причины, когда потенциальному смотрителю могут отказать в увольнении из рядов ВСУ.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий на портале (Юристи.UA).

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На портале 57-летний военнослужащий поинтересовался, может ли он быть уволен со службы из-за необходимости ухода за родным братом, который имеет инвалидность II группы пожизненно. Он отметил, что мобилизовался в январе 2025 года. Ситуация осложняется тем, что, кроме него, есть еще две сестры: одна живет за границей, другая — ухаживает за сыном с инвалидностью и физически не может выполнять уход за братом.

Адвокат пояснил, что согласно части 12 статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", во время военного положения возможно увольнение военнослужащих по мобилизации по семейным обстоятельствам, в частности в случае необходимости постоянного ухода за членом семьи второй степени родства, который имеет инвалидность I или II группы, при условии:

что нет других членов семьи первой или второй степени родства;

что другие родственники сами нуждаются в постоянном уходе, что подтверждается справкой МСЭК, заключением ВКК или решением экспертной команды по оценке функционального состояния лица.

В этом случае брат действительно является членом семьи второй степени родства, а у него есть официальная инвалидность ІІ группы с пожизненным статусом. Кроме того, имеется заключение о необходимости постоянного ухода (хотя и не в форме 080-4/о, но это не является критически важным, если оно подтверждает необходимость ухода).

Почему военному могут отказать в увольнении со службы из-за ухода за больным родственником

Однако в деле могут возникнуть трудности, поскольку закон требует либо отсутствия других родственников, либо их официальной потребности в уходе. Одна из сестер проживает за границей, а другая фактически не может осуществлять уход, поскольку имеет сына с инвалидностью. Но ключевым будет наличие подтверждающих документов, что эти сестры не могут выполнять функции смотрителя.

Таким образом, закон не исключает возможность освобождения, но решение будет зависеть от оценки ТЦК на основании предоставленных документов. Для повышения шансов рекомендуется собрать:

справки о месте проживания сестер (одна — за границей, другая — с ребенком с инвалидностью);

документы, подтверждающие инвалидность сына сестры;

медицинские заключения относительно брата и потребность в постоянном уходе;

объяснения о невозможности других родственников осуществлять уход.

В случае отказа ТЦК, решение можно обжаловать через суд.

Напомним, юристы также объясняли, может ли стать основанием для увольнения из ВСУ постановка на учет в наркодиспансере.

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