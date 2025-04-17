Як звільнитися з ЗСУ - чи можливо, якщо військовозабовязаний перебуває у наркодиспансері

Військовослужбовець на ВЛК. Фото: "АрміяInform"

Проблеми зі здоров'ям і навіть перебування у наркодиспансері на обліку ще не є підставою для звільнення з лав Збройних сил України. Для цього потрібно пройти військово-лікарську комісію, яка встановить можливу непридатність громадянина до військової служби.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Перебування у диспансері недостатньо

Військовослужбовець ЗСУ має право на звільнення із лав армії навіть під час воєнного стану.

Звісно ж, для цього потрібна наявність вагомих підстав.

До юристів звернувся військовослужбовець, який заявив, що перебуває на обліку у наркодиспансері — і чи можуть його через це звільнити зі Збройних сил України.

"Рішення про придатність або непридатність особи приймається виключно військово-лікарською комісією", — зазначив у відповіді адвокат В’ячеслав Кирда, пояснивши, що самого факту перебування у наркодиспансері на облік недостатньо.

Навіщо потрібне направлення на ВЛК

Інший адвокат, Юрій Айвазян, пояснив, що треба зробити такому громадянину у подальшому, аби звільнитися з лав ЗСУ.

"Вас можуть направити на лікування після проходження ВЛК та у разі наявності залежності", — наголосив Айвазян.

Він також додав, підтвердивши слова свого колеги: "Щодо визначення статусу непридатний, то це знаходиться в компетенції ВЛК і залежить від Вашого стану здоров'я".

Нагадаємо, ми раніше писали про увесь список причин для звільнення із лав Збройних сил України в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, який новий документ з’явився у списку необхідних для звільнення за підставою "догляд за близьким родичем".