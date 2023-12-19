Яка проблема виникне у ЗСУ після мобілізації жінок

Українська льотчиця. Фото: Вікіпедія

Процес масової мобілізації жінок стикнеться із серйозними проблемами уже на етапі їхньої підготовки. В Україні цей процес повноцінно неможливий через ракетну небезпеку, а на Заході доведеться перш за все готувати бригади наступу.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов упевнений, що у нинішній ситуації активне і масове залучення жінок до війни може обернутися негараздами уже на початкових стадіях цього процесу.

"Уявімо собі, що ми мобілізували усю ту кількість жінок, яку планували, — зазначив Снєгирьов, — але що робити з ними далі? Очевидно, що навчати".

І отут експерт прогнозує проблеми.

Кого готувати спочатку

Бо готувати їх доведеться за межами України — на нашій території усі полігони та казарми фактично перебувають у зоні ураження крилатих та аеробалістичних ракет і безпілотників.

"Відповідно, постає питання — кого першого ми будемо готувати, бо ж на усіх відразу не вистачить навіть західних потужностей. Очевидно, що не жінок, а бригади наступу", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Тож мобілізація жінок не дасть якогось серйозного моментального ефекту, а збільшить проблеми у ЗСУ.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла про деякі подробиці стосовно законопроєкту про зміни до мобілізації. Вона відповіла, який буде призовний вік для жінок.

Додамо, у Верховній Раді навряд чи повернуться до обговорення теми про мобілізацію жінок, оскільки це "непопулярна історія". Водночас у відомстві підтримують такий крок, зважаючи, до прикладу, на нестачу медиків у війську.