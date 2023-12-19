Какая проблема возникнет в ВСУ после мобилизации женщин
Процесс массовой мобилизации женщин столкнется с серьезными проблемами на этапе их подготовки. В Украине этот процесс полноценно невозможен из-за ракетной опасности, а на Западе придется, прежде всего, готовить бригады наступления.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Что делать с женщинами после мобилизации
Дмитрий Снегирев уверен, что в нынешней ситуации активное и массовое вовлечение женщин в войну может обернуться неурядицами уже на начальных стадиях этого процесса.
"Представим себе, что мы мобилизовали все то количество женщин, которое планировали, — отметил Снегирев, — но что делать с ними дальше? Очевидно, что обучать".
Тут эксперт прогнозирует проблемы.
Кого готовить сначала
Потому что готовить их придется вне Украины — на нашей территории все полигоны и казармы фактически находятся в зоне поражения крылатых и аэробалистических ракет и беспилотников.
"Соответственно, возникает вопрос — кого первого мы будем готовить, потому что на всех сразу не хватит даже западных мощностей. Очевидно, что не женщин, а бригады наступления", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.
Так что мобилизация женщин не даст какого-то серьезного моментального эффекта, а увеличит проблемы в ВСУ.
Напомним, народная депутат Марьяна Безугла рассказала о некоторых подробностях относительно законопроекта об изменениях к мобилизации. Она ответила, какой будет призывный возраст для женщин.
В Верховной Раде вряд ли вернутся к обсуждению темы о мобилизации женщин, поскольку это "непопулярная история". В то же время в ведомстве поддерживают такой шаг, учитывая, например, нехватку медиков в армии.
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