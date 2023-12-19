Какая проблема возникнет в ВСУ после мобилизации женщин

Украинская лётчица. Фото: Википедия

Процесс массовой мобилизации женщин столкнется с серьезными проблемами на этапе их подготовки. В Украине этот процесс полноценно невозможен из-за ракетной опасности, а на Западе придется, прежде всего, готовить бригады наступления.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Что делать с женщинами после мобилизации

Дмитрий Снегирев уверен, что в нынешней ситуации активное и массовое вовлечение женщин в войну может обернуться неурядицами уже на начальных стадиях этого процесса.

"Представим себе, что мы мобилизовали все то количество женщин, которое планировали, — отметил Снегирев, — но что делать с ними дальше? Очевидно, что обучать".

Тут эксперт прогнозирует проблемы.

Кого готовить сначала

Потому что готовить их придется вне Украины — на нашей территории все полигоны и казармы фактически находятся в зоне поражения крылатых и аэробалистических ракет и беспилотников.

"Соответственно, возникает вопрос — кого первого мы будем готовить, потому что на всех сразу не хватит даже западных мощностей. Очевидно, что не женщин, а бригады наступления", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Так что мобилизация женщин не даст какого-то серьезного моментального эффекта, а увеличит проблемы в ВСУ.

Напомним, народная депутат Марьяна Безугла рассказала о некоторых подробностях относительно законопроекта об изменениях к мобилизации. Она ответила, какой будет призывный возраст для женщин.

В Верховной Раде вряд ли вернутся к обсуждению темы о мобилизации женщин, поскольку это "непопулярная история". В то же время в ведомстве поддерживают такой шаг, учитывая, например, нехватку медиков в армии.