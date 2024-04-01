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Яка відповідальність чекає на українців, які відмовляються проходити ВЛК — адвокат

1 квітня 2024 20:17
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Коли військовозобов'язаний може відмовитися від ВЛК — юрист
ВЛК потрібно оновлювати кожні п'ять років. Фото: Суспільне Львів
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов'язаний перебуває на обліку, має актуальний військово обліковий документ, але з моменту проходження останньої ВЛК ще не минуло п'яти років. Чи є законною вимога ТЦК проходити нову лікарняну комісію для оновлення висновку про придатність та яка відповідальність чекає на громадянина у разі відмови.

Про це та інші нюанси проходження ВЛК на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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Згідно з нормативними документами, повторний медичний огляд військовозобов’язаних проводиться один раз на п'ять років у ВЛК районних, міських ТЦК та СП.

"Вимога проходити ВЛК раніше цього терміну не підкріплена нічим, крім бажання ТЦК. Також станом на сьогодні не існує жодного правового механізму примусити військовозобов'язаних проходити комісію", — пояснив адвокат.

Також немає законної можливості мобілізувати людину без нового висновку ВЛК про придатність, якщо термін п'ять років від попередньої комісії вже сплив.

"Без постанови ВЛК про придатність до 12 місяців ТЦК не має права мобілізувати. Потрібно хоч формально зробити постанову. Інакше таку мобілізацію можна визнати незаконною й військовозобов'язаного повернуть додому через суд", — підкреслив Олександр Потєшін.

Раніше у поліції розповіли, скільки довідок ВЛК про непридатність до військової служби вже скасували. Також юрист пояснив, чи потрібно чоловікам з інвалідністю знову проходити ВЛК.

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