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Какая ответственность ожидает украинцев, которые отказываются проходить ВВК — адвокат

1 апреля 2024 20:17
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Когда военнообязанный может отказаться от ВВК — юрист
ВВК следует обновлять каждые пять лет. Фото: Общественное Львов
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный состоит на учете, имеет актуальный военно-учетный документ, но с момента прохождения последней ВВК еще не прошло пяти лет. Законно ли требование ТЦК проходить новую врачебную комиссию для обновления вывода о пригодности и какую ответственность ожидает гражданина в случае отказа.

Об этом и других нюансах прохождения ВВК на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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Согласно нормативным документам, повторное медицинское освидетельствование военнообязанных проводится один раз в пять лет в ВВК районных, городских ТЦК и СП.

"Требование проходить ВВК раньше этого срока не подкреплено ничем, кроме желания ТЦК. Также по состоянию на сегодняшний день не существует ни одного правового механизма заставить военнообязанных проходить комиссию", — пояснил адвокат.

Также нет законной возможности мобилизовать человека без нового вывода ВВК о пригодности, если срок пять лет от предыдущей комиссии уже закончился.

"Без постановления ВВК о пригодности до 12 месяцев ТЦК не имеет права мобилизовать. Нужно хотя бы формально сделать постановление. Иначе такую мобилизацию можно признать незаконной и военнообязанного вернут домой через суд", — подчеркнул Александр Потешин.

Ранее в полиции рассказали, сколько справок ВВК о непригодности к военной службе уже отменено. Также юрист объяснил, нужно ли мужчинам с инвалидностью снова проходить ВВК.

мобилизация
документы
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ТЦК и СП
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