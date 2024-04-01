Когда военнообязанный может отказаться от ВВК — юрист

ВВК следует обновлять каждые пять лет. Фото: Общественное Львов

Военнообязанный состоит на учете, имеет актуальный военно-учетный документ, но с момента прохождения последней ВВК еще не прошло пяти лет. Законно ли требование ТЦК проходить новую врачебную комиссию для обновления вывода о пригодности и какую ответственность ожидает гражданина в случае отказа.

Об этом и других нюансах прохождения ВВК на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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Согласно нормативным документам, повторное медицинское освидетельствование военнообязанных проводится один раз в пять лет в ВВК районных, городских ТЦК и СП.

"Требование проходить ВВК раньше этого срока не подкреплено ничем, кроме желания ТЦК. Также по состоянию на сегодняшний день не существует ни одного правового механизма заставить военнообязанных проходить комиссию", — пояснил адвокат.

Также нет законной возможности мобилизовать человека без нового вывода ВВК о пригодности, если срок пять лет от предыдущей комиссии уже закончился.

"Без постановления ВВК о пригодности до 12 месяцев ТЦК не имеет права мобилизовать. Нужно хотя бы формально сделать постановление. Иначе такую мобилизацию можно признать незаконной и военнообязанного вернут домой через суд", — подчеркнул Александр Потешин.

Ранее в полиции рассказали, сколько справок ВВК о непригодности к военной службе уже отменено. Также юрист объяснил, нужно ли мужчинам с инвалидностью снова проходить ВВК.