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Які документи підтверджують мобілізацію на військову службу — повний перелік

6 липня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — які документи повинні бути у мобілізованого обов'язково
Військовозобов'язаний підписує контракт із ЗСУ. Фото: armyinform.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні тривають. У цей період військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу задля захисту країни від окупанта. Водночас фактично особа вважається мобілізованою не одразу після отримання нею мобілізаційного розпорядження. Вона має отримати ще ряд важливих документів. 

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Які документи підтверджують мобілізацію особи на військову службу, розповів адвокат, кандидат юридичних наук та офіцер юстиції ЗСУ Євген Филипець в інтерв'ю "УП. Життя".

Документи, які підтверджують мобілізацію

За словами правознавця, найголовнішим документом, який отримує мобілізований, є військовий квиток. У ньому має бути зазначено, що особа є мобілізованою у порядку чинної загальної мобілізації. 

Ще одним важливим документом є довідка з військової частини за формою №5, яка підтверджує, що особа є мобілізованою на підставі Указу президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022.

 

Які документи підтверджують мобілізацію особи на військову службу до лав ЗСУ
Військовозобов'язані у ТЦК та СП. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Як оформлюють мобілізованого 

Як пояснив Євген Филипець, оформлюють мобілізованого на військову службу на підставі наказу керівника ТЦК. Якщо людину призивають не в тому місці, де вона перебуває на військовому обліку, спочатку ТЦК має взяти її на свій облік.

Перед проходженням військово-лікарської комісії про військовозобов’язаного заносять дані у державний реєстр. Далі він вже відправляється на сам медогляд.

І лише після цього він отримує військовий квиток і відповідно його повноцінно оформлюють на військову службу. 

Раніше ми писали, як обирають посаду для щойно мобілізованих.

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки платять мобілізованим українцям під час навчання.

Також ми інформували, коли чоловіків до 25 років можуть призвати до лав ЗСУ. 

ЗСУ військові мобілізація документи військовий квиток ТЦК та СП

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