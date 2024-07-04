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На фронт без підготовки — що робити мобілізованому, який пропустив навчання

4 липня 2024 21:43
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Що робити, якщо пропустив військову підготовку, але відправляють на фронт
Українській військовий на фронті. Ілюстративне фото: cdn.sobor.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Через повномасштабну війну, яку розпочала країна-окупант росія, в Україні триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу. Кожен мобілізований обов'язково проходить військову підготовку, яка триває не менше ніж місяць. Та бувають обставини, через які майбутній військовий може пропустити навчання. До прикладу, через тривалу хворобу. 

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Чи можуть відправити непідготовленого військовослужбовця, який пропустив військову підготовку, на фронт, розповів адвокат, кандидат юридичних наук та офіцер юстиції ЗСУ Євген Филипець в інтерв'ю виданню "Українська правда". 

Що треба знати про військову підготовку 

Як підкреслив правник, навчання для мобілізованих осіб, які не мають досвіду, тобто не служили в армії, є обов'язковим. Воно триває від одного місяця. Терміни залежать від спеціальності. 

Филипець додав, що верхньої граничної межі законодавство не визначає. А сам план підготовки визначає Генеральний штаб Збройних сил.

Офіцер зазначив, що особисто знає випадок, коли мобілізований пропустив увесь курс через хворобу. Тобто, фактично людина не пройшла навчання й не отримала необхідні навички. Проте, її відправили до військової частини для "застосування отриманих навичок".

 

Що робити мобілізованому, якого відправляють на фронт без належної підготовки
Мобілізований у територіальному центрі комплектування. Ілюстративне фото: ООТЦК та СП

Що робити мобілізованому, якого відправляють на фронт без належної підготовки 

Адвокат пояснив, у такому випадку мобілізованим варто звертатися до ст. 59 "Статуту внутрішньої служби ЗСУ", в якій йдеться, що командир не може допускати до участі у бойових діях людину, яка не пройшла підготовку.

Крім того, якщо мобілізованого без військового досвіду одразу відправляють на фронт, то йому потрібно звернутися до командира військової частини з рапортом, де має бути вказано наступне:

  • він не служив у ЗСУ;
  • не має бойового досвіду;
  • підпадає під категорію осіб, які мають пройти базову військову підготовку.

Тоді таку людину без виключення зі списків особового складу частини мають відправити до навчального центру.

Але якщо рапорт не подіяв, то необхідно звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони за такими номерами:

  • 0-800-500-410;
  • 0-800-500-442;
  • 044-454-44-99.

Також такий громадянин має право звернутися за допомогою до особистого адвоката.

Раніше ми писали, які речі необхідно мати мобілізованому під час навчань та на фронті.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи зберігається за мобілізованим працівником робоче місце та посада.

Також ми інформували, чи реально підписати контракт із ЗСУ, якщо прийшов до ТЦК за повісткою.

війна ЗСУ мобілізація військова підготовка

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