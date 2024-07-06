Мобилизация в Украине — какие документы должны быть у мобилизованного обязательно

Военнообязанный подписывает контракт с ВСУ. Фото: armyinform.com.ua

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются. В этот период военнообязанных мужчин призывают на военную службу для защиты страны от оккупанта. В то же время фактически лицо считается мобилизованным не сразу после получения им мобилизационного распоряжения. Он должен получить еще ряд важных документов.

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Документы, подтверждающие мобилизацию

По словам правоведа, самым главным документом, который получает мобилизованный, является военный билет. В нем должно быть указано, что лицо мобилизовано в порядке действующей общей мобилизации.

Еще одним важным документом является справка из воинской части по форме №5, которая подтверждает, что лицо мобилизовано на основании Указа президента Украины от 24 февраля 2022 года № 69/2022.

Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Как оформляют мобилизованного

Как пояснил Евгений Филипец, оформляют мобилизованного на военную службу на основании приказа руководителя ТЦК. Если человека призывают не в том месте, где он состоит на военном учете, сначала ТЦК должен взять его на свой учет.

Перед прохождением военно-врачебной комиссии о военнообязанном заносят данные в государственный реестр. Дальше он уже отправляется на сам медосмотр.

И только после этого он получает военный билет и, соответственно, его полноценно оформляют на военную службу.

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