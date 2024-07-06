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Какие документы подтверждают мобилизацию на военную службу — полный перечень

6 июля 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — какие документы должны быть у мобилизованного обязательно
Военнообязанный подписывает контракт с ВСУ. Фото: armyinform.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются. В этот период военнообязанных мужчин призывают на военную службу для защиты страны от оккупанта. В то же время фактически лицо считается мобилизованным не сразу после получения им мобилизационного распоряжения. Он должен получить еще ряд важных документов.

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Какие документы подтверждают мобилизацию человека на военную службу, рассказал адвокат, кандидат юридических наук и офицер юстиции ВСУ Евгений Филипец в интервью "УП. Життя".

Документы, подтверждающие мобилизацию

По словам правоведа, самым главным документом, который получает мобилизованный, является военный билет. В нем должно быть указано, что лицо мобилизовано в порядке действующей общей мобилизации.

Еще одним важным документом является справка из воинской части по форме №5, которая подтверждает, что лицо мобилизовано на основании Указа президента Украины от 24 февраля 2022 года № 69/2022.

 

Какие документы подтверждают мобилизацию лица на военную службу в ряды ВСУ
Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Как оформляют мобилизованного

Как пояснил Евгений Филипец, оформляют мобилизованного на военную службу на основании приказа руководителя ТЦК. Если человека призывают не в том месте, где он состоит на военном учете, сначала ТЦК должен взять его на свой учет.

Перед прохождением военно-врачебной комиссии о военнообязанном заносят данные в государственный реестр. Дальше он уже отправляется на сам медосмотр.

И только после этого он получает военный билет и, соответственно, его полноценно оформляют на военную службу.

Ранее мы писали, как выбирают должность для мобилизованных.

Напомним, мы сообщали, сколько платят мобилизованным украинцам во время учебы

Также мы информировали, когда мужчин до 25 лет могут призвать в ряды ВСУ.

ВСУ военные мобилизация документы военный билет ТЦК и СП

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