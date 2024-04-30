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Які документи потрібні для оновлення даних в ТЦК — повний перелік

30 квітня 2024 01:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Які документи потрібні для оновлення даних в ТЦК — повний перелік
Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК. Ілюстративне фото: ЛОТЦК СП/Facebook
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За новим законом про мобілізацію військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років мають звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб оновити персональні дані. Якщо чоловіки проігнорують вимоги закону, то автоматично вважатимуться ухилянтами.

Про це повідомляє Главком у четвер, 25 квітня.

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Перелік необхідних документів для оновлення даних в ТЦК

Щоб оновити свої дані в ТЦК, потрібно мати з собою оригінали й копії таких документів:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний номер;
  • військово-облікові документи;
  • медичні документи;
  • водійське посвідчення, якщо є;
  • довідку про освіту;
  • документи, що підтверджують склад сім’ї, наявність дітей або опіку над особами з інвалідністю за наявності;
  • документи, що засвідчують право на відстрочку, якщо такі є.

Як відомо, чоловіки матимуть можливість оновити дані не лише особисто в ТЦК, а й в електронному кабінеті призовника, реєстрація в якому добровільна. Військовозобов’язаних, які проігнорують вимоги закону, автоматично визнають ухилянтами.

Нагадаємо, що попри наявність відстрочки від мобілізації, після перевірки інформації в ТЦК, всіх військовозобов'язаних направлятимуть на медичну комісію. Висновок ВЛК про придатність до військової служби включається до переліку військово-облікових даних.

Також ми писали, що 18 травня 2024 року набуває чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає суттєві зміни щодо процедури військового призову в Україні.

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