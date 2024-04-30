Какие документы нужны для обновления данных в ТЦК — полный список

Военнообязанный мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: ЛОТЦК СП/Facebook

По новому закону о мобилизации военнообязанные граждане от 18 до 60 лет должны обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы обновить персональные данные. Если мужчины проигнорируют требования закона, то автоматически будут считаться уклонистами.

Об этом сообщает Главком в четверг, 25 апреля.

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Список необходимых документов для обновления данных в ТЦК

Чтобы обновить свои данные в ТЦК, нужно иметь с собой оригиналы и копии следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный номер;

военно-учетные документы;

медицинские документы;

водительское удостоверение, если есть;

справку об образовании;

документы, подтверждающие состав семьи, наличие детей или опеку над лицами с инвалидностью при наличии;

документы, удостоверяющие право на отсрочку, если таковые имеются.

Как известно, мужчины смогут обновить данные не только лично в ТЦК, но и в электронном кабинете призывника, регистрация в котором добровольна. Военнообязанных, которые проигнорируют требования закона, автоматически признают уклонистами.

Напомним, что, несмотря на наличие отсрочки от мобилизации, после проверки информации в ТЦК, всех военнообязанных будут направлять на медицинскую комиссию. Вывод ВЛК о пригодности к военной службе включается в перечень военно-учетных данных.

Также мы писали, что 18 мая 2024 года вступает в силу новый закон о мобилизации, предусматривающий существенные изменения процедуры военного призыва в Украине.