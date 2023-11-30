Мобілізація в Україні — які документи потрібні чоловікам для виїзду за кордон

Перевірка документів на українському кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2023 року. Тож, увесь цей період і надалі буде діяти заборона виїзду з країни для військовозобов'язаних чоловіків. Водночас деякі категорії чоловіків, які мають підстави та поважні причини, повинні мати з собою певний перелік документів для перетину кордону.

Про це повідомила адвокатка Ario Law Firm Надія Грищенко в коментарі Факти ICTV, вона озвучила перелік документів, які знадобляться для того, щоб законно виїхати з України.

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Які документи знадобляться чоловікам для перетину кордону

Ті чоловіки, які можуть виїхати з країни, повинні обов'язково мати:

внутрішній паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

документ, який підтверджує його приналежність до групи тих, хто може виїжджати.

Як підкреслила правозахисниця, далі список паперів залежить від категорії самого військовозобов’язаного.

До прикладу, якщо він є особою з інвалідністю, то обов'язково повинен мати:

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

або пенсійне посвідчення;

або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Якщо ж військовозобов'язаний чоловік збирається супроводжувати за кордон особу з інвалідністю або виступає в ролі опікуна чи піклувальника, тоді пакет документів буде іншим.

Повний перелік осіб, яких можуть супроводжувати військовозобов'язані, визначено у пунктах 2.1 і 2.2 Правил перетинання державного кордону громадянами України.

А от студентам необхідні:

дозвіл з ТЦК та СП;

довідка про відстрочку від військової служби;

відповідні документи іноземного вишу тощо.

Грищенко назвала загальні документи, які можуть знадобитись:

документи (їхні нотаріально засвідчені копії), що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб тощо);

документи (їхні нотаріально засвідчені копії), що підтверджують інвалідність, спільне проживання;

довідки про отримання державної допомоги на дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні захворювання тощо;

документи (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд;

висновки лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному сторонньому догляді;

акт встановлення факту здійснення догляду (це новий документ для перетину кордону, раніше такого не було. Для нього є окрема процедура отримання).

Експертка ще раз підкреслила, що для кожного випадку передбачено індивідуальний пакет документів, які обов’язково мають підтвердити приналежність чоловіка до певної категорії.

Прикордонник перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Що робити у разі відмови у перетині кордону

Важливо розуміти, що остаточне рішення про дозвіл ухвалюватиметься в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з’ясування усіх обставин і фактів. Тому навіть за наявності усіх офіційних і правильно оформлених документів, чоловік може почути відмову.

Але існує декілька способів, які дозволяють оскаржити відмову прикордонників на виїзд з України, а саме:

1. Подання скарги до головного органу Державної прикордонної служби, який видав рішення про відмову в перетинанні кордону.

2. Подання позову до окружного адміністративного суду про визнання дій прикордонної служби протиправними щодо відмови в перетинанні кордону.

Обидва варіанти мають як плюси, так мінуси. Перший — простіший, швидший (термін для подання скарги до Державної прикордонної служби становить 30 днів з моменту її отримання) та безкоштовний (не сплачується збір за її розгляд). Проте він не завжди ефективний.

Тому, якщо перший варіант не спрацює, можна вдатися до другого. Але треба бути готовим до того, що термін подання скарги до суду складає 6 місяців з моменту отримання рішення про відмову на виїзд. Потрібно сплатити судовий збір та запастися терпінням — розгляд справи може тривати від двох місяців. Ще місяць може піти на набрання рішенням суду чинності, і це у разі, якщо воно не буде оскаржено.

Окрім цього, може знадобитися супровід юриста для того, щоб усі документи та процесуальні акти були правильно оформлені. А це ще додаткові витрати.

Як правильно подати скаргу до головного органу Державної прикордонної служби

Скарга подається письмово та впродовж одного місяця з моменту видачі відмови.

У скарзі слід зазначити:

контактні дані;

на якому пункті пропуску вам відмовили у виїзді;

які були для цього підстави.

До заяви слід додати документи, які підтверджують ваше право на перетин державного кордону.

Як подати позов у разі відмови у виїзді

Адміністративний позов на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень подається за ст. 160 КАС України.

Його розглядають адміністративним судом за місцем перебування позивача або відповідача.

До такої скарги також додаються:

докази, якими підтверджується право перетину кордону під час дії воєнного стану;

копію відмови у наданні дозволу на перетин держкордону;

квитанцію про сплату судового збору.

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