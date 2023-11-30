Мобилизация в Украине — какие документы нужны мужчинам для выезда за границу

Проверка документов на украинской границе. Фото: ГПСУ

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 февраля 2023 года. Итак, весь этот период и дальше будет действовать запрет выезда из страны для военнообязанных мужчин. В то же время, некоторые категории мужчин, имеющие основания и уважительные причины, должны иметь с собой определенный перечень документов для пересечения границы.

Об этом сообщила адвокат Ario Law Firm Надежда Грищенко в комментарии Факты ICTV, она озвучила перечень документов, который понадобятся для того, чтобы законно выехать из Украины.

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Какие документы понадобятся мужчинам для пересечения границы

Те мужчины, которые могут выехать из страны, должны обязательно иметь:

внутренний паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт;

документ, подтверждающий его принадлежность к группе тех, кто может выезжать.

Как подчеркнула правозащитница, далее список бумаг зависит от категории самого военнообязанного.

Например, если он является лицом с инвалидностью, то обязательно должен иметь:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

или пенсионное удостоверение;

или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.

Если военнообязанный мужчина собирается сопровождать за границу лицо с инвалидностью или выступает в роли опекуна или попечителя, тогда пакет документов будет другим.

Полный перечень лиц, которых могут сопровождать военнообязанные, определены в пунктах 2.1 и 2.2 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

А вот студентам необходимы:

разрешение от ТЦК и СП;

справка об отсрочке от военной службы;

соответствующие документы иностранного вуза и т.д.

Грищенко назвала общие документы, которые могут понадобиться:

документы (их нотариально заверенные копии), подтверждающие родственные связи (свидетельства о рождении, свидетельства о браке и т.п.);

документы (их нотариально заверенные копии), подтверждающие инвалидность, проживание;

справки о получении государственной помощи на ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими заболеваниями и т.п.;

документы (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу;

выводы врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного постороннего ухода;

акт установления факта осуществления ухода (это новый документ для пересечения границы раньше такого не было. Для него есть отдельная процедура получения).

Эксперт еще раз подчеркнула, что для каждого случая предусмотрен индивидуальный пакет документов, которые обязательно должны подтвердить принадлежность мужчины к определенной категории.

Пограничник проверяет документы. Фото: ГПСУ

Что делать в случае отказа в пересечении границы

Важно понимать, что решение о разрешении будет приниматься в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов. Поэтому даже при наличии всех официальных и правильно оформленных документов мужчина может услышать отказ.

Но существует несколько способов, позволяющих обжаловать отказ пограничников на выезд из Украины, а именно:

1. Представление жалобы в главный орган Государственной пограничной службы, который выдал решение об отказе в пересечении границы.

2. Представление иска в окружной административный суд о признании действий пограничной службы противоправными относительно отказа в пересечении границы.

Оба варианта имеют как плюсы, так и минусы. Первый — более простой, более быстрый (срок подачи жалобы в Государственную пограничную службу составляет 30 дней с момента ее получения) и бесплатный (не уплачивается сбор за ее рассмотрение). Однако он не всегда эффективен.

Поэтому, если первый вариант не сработает, можно прибегнуть ко второму. Но следует быть готовым к тому, что срок подачи жалобы в суд составляет 6 месяцев с момента получения решения об отказе на выезд. Нужно оплатить судебный сбор и запастись терпением — рассмотрение дела может занять от двух месяцев. Еще месяц может пойти на вступление решения суда в силу, и это в случае, если оно не будет обжаловано.

Кроме этого может потребоваться сопровождение юриста для того, чтобы все документы и процессуальные акты были правильно оформлены. А это еще дополнительные расходы.

Как правильно подать жалобу в главный орган Государственной пограничной службы

Жалоба подается в письменном виде и в течение одного месяца с момента выдачи отказа.

В жалобе следует указать:

контактные данные;

на каком пункте пропуска вам было отказано в выезде;

какие были для этого основания.

К заявлению следует добавить документы, подтверждающие ваше право на пересечение государственной границы.

Как подать иск в случае отказа в выезде

Административный иск на решения, действия или бездействие субъекта властных полномочий подается по ст. 160 КАС Украины.

Его рассматривают административным судом по месту нахождения истца или ответчика.

К такой жалобе также прилагаются:

доказательства, подтверждающие право пересечения границы во время действия военного положения;

копию отказа в предоставлении разрешения на пересечение госграницы;

квитанцию об уплате судебного сбора.

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Напомним, мы рассказывали, можно ли выехать за границу с двумя гражданствами.

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