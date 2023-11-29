Мобілізація в Україні — які правила перетину кордону діють у грудні 2023 року

Прикордонниця перевіряє документи на кордоні. Фото: ДПСУ

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 14 лютого 2024 року. У цей період діє заборона на виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Втім, є певні винятки та правила, яких необхідно дотримуватися тим чоловікам, хто все ж має право на перетин кордону.

Детально про правила перетину державного кордону під час особливого періоду розповіла адвокатка Ario Law Firm Надія Грищенко, пише Факти ICTV.

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Перш за все, необхідно знати, що Правила перетину державного кордону, затверджені постановою уряду №57, яких дотримуються прикордонники.

За словами правозахисниці, в законодавстві прописано умови та правила перетину кордону для військовозобовʼязаних чоловіків.

"Здебільшого ці особливі умови прописані для тих, хто здійснює супровід за кордон осіб з інвалідністю, своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, є опікунами осіб з інвалідністю і супроводжує їх. Це зазначено в ключових пунктах 21 та 22 Правил перетинання державного кордону громадянами України, де закріплений повний перелік осіб, кого чоловіки можуть супроводжувати та в якому статусі", — пояснює Грищенко.

За словами експертки, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, чи дітей, визначених пунктом 22 цих Правил, для виїзду за межі України зобов’язані повернутися в країну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували. Тобто використати особу для перетину кордону можна, але й повернутись на територію України вони мають разом.

Одна з умов перетину кордону стосується осіб, які непридатні до військової служби й виключені з військового обліку. Відповідно, це підтверджуючі документи, які видаються ТЦК та СП.

Надія Грищенко зазначає, що виїхати за кордон зможуть усі групи військовозобов’язаних чоловіків, яким дозволено перетинати державний кордон під час дії воєнного стану.

"Переліки таких осіб зазначені в пунктах 21 та 22 Правил перетинання державного кордону громадянами України", — підкреслила правозахисниця.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

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Адвокатка підкреслила, якщо відмова у перетині кордону була усною, оскаржити її не можливо.

"Якщо вам відмовляють, то така відмова має бути оформлена у письмовому вигляді, а саме — у формі рішення прикордонної служби", — каже Грищенко.

За словами адвокатки, можна розглядати два варіанти оскарження такого рішення:

Подати скаргу до головного органу Державної прикордонної служби, який видав рішення про відмову в перетинанні кордону. Через окружний адміністративний суд шляхом подання позову про визнання дій прикордонної служби протиправними щодо відмови в перетинанні кордону.

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