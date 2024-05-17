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Які документи в ТЦК мають подати аспіранти згідно з новим законом — пояснення юриста

17 травня 2024 12:32
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Чи можуть мобілізувати аспірантів згідного нового закону - пояснення юриста
Оновлення даних у ТЦК. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні не всі чоловіки підлягають мобілізації, винятком є і аспіранти, які навчаються на денній формі. Однак їм, згідно з новим мобілізаційним законом, також треба оновити свої дані в ТЦК протягом двох місяців. Відрахунок починається з 18 травня. 

Які документи повинні взяти з собою аспіранти, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк. 

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Оновлення даних в ТЦК 

"Довідка повинна відповідати по даті тому періоду, за який особа має підтвердити своє право на відстрочку. Людина, яка має довідку про зарахування до аспірантури у формі 20, але 2022 або 2023 року, то даний документ не буде сприйнятий ТЦК як належний і допустимий документ", — розповіла юристка.  

Вона рекомендує брати з собою витяг з наказу про зарахування до складу студентів або аспірантів, де чітко вказано, що це є денна форма навчання. 

юристка Надія Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Ці документи треба збирати разом. Тому що якщо буде форма довідки 20 і ще, не дай Боже, вона буде прострочена, то людина матиме проблеми", — підсумувала юристка. 

Нагадаємо, закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року, не тільки змінює статус багатьох громадян, але і викликає низку питань щодо процесу мобілізації сам по собі. Зараз під ТЦК вишиковуються черги з чоловіків, які хочуть оновити свої дані, але інколи в них це займає більш ніж декілька днів. 

війна
мобілізація
документи
ТЦК та СП
Аспірант

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