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Какие документы в ТЦК должны подать аспиранты по новому закону — объяснение юриста

17 мая 2024 12:32
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Могут ли мобилизовать аспирантов согласно новому закону - объяснение юриста
Обновление данных в ТЦК. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине не все мужчины подлежат мобилизации, исключением являются и аспиранты, обучающиеся на дневной форме. Однако им, согласно новому мобилизационному закону, также следует обновить свои данные в ТЦК в течение двух месяцев. Отсчет начинается с 18 мая.

Какие документы должны взять с собой аспиранты, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

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Обновление данных в ТЦК

"Справка должна отвечать по дате того периода, за который лицо должно подтвердить свое право на отсрочку. Человек, имеющий справку о причислении в аспирантуру в форме 20, но 2022 или 2023 года, данный документ не будет воспринят ТЦК как надлежащий и допустимый документ", — рассказала юрист.

Она рекомендует брать с собой выписку из приказа о зачислении в состав студентов или аспирантов, где четко указано, что это дневная форма обучения.

юрист Надежда Шуляк
Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Эти документы надо собирать вместе. Потому что если будет форма справки 20 и еще, не дай Бог, она будет просрочена, то у человека будут проблемы", — подытожила юрист.

Напомним, закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года, не только изменяет статус многих граждан, но и вызывает ряд вопросов по процессу мобилизации сам по себе. Сейчас под ТЦК выстраиваются очереди из мужчин, которые хотят обновить свои данные, но иногда у них это занимает более нескольких дней.

война
мобилизация
документы
ТЦК и СП
Аспирант

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