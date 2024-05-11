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Мобілізація в Україні — черги в ТЦК та як проходить ВЛК

11 травня 2024 11:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Мобілізація в Україні — черги в ТЦК та як проходить ВЛК
Військовозобов'язані в пункті призову. Фото ілюстративне: ЖОТЦК та СП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року, не тільки змінює статус багатьох громадян, але і викликає низку питань щодо процесу мобілізації сам по собі. Зараз під ТЦК вишиковуються черги з чоловіків, які хочуть оновити свої данні, але інколи в них це займає більш ніж декілька днів. 

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Як українці оновлюють дані в ТЦК

Одним з аспектів мобілізації є вручення повісток. Недавно в мережі з’явилось відео, де представник ТЦК передає повістку чоловікові без спротиву та скандалів. Такі сцени можуть здатися несподіваними, але вони стають дедалі більш поширеними у контексті мобілізації.

Однак, черги до військкоматів і процес проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) викликають найбільше обурення серед тих, хто став об’єктом мобілізації. Журналістка поспілкувалась з чоловіками, які стоять у чергах перед військкоматами, та дізналася, що більшість з них прибули сюди власною ініціативою, а не чекають, поки їх викличуть з ТЦК.

Також важливою є кольорова розмітка черг перед військкоматами. Червона черга призначена для тих, хто йде на медкомісію вперше, зелена — для призовників віком від 17 до 25 років, жовта — для офіцерів, а чорна — це мобілізація, коли люди прийшли за повісткою або з добровільним наміром вступити до армії.

Попри спроби організувати черги та уникнути конфліктів, час у черзі може бути невтішним. Чоловіки скаржаться на тривалість очікування, яка може становити декілька днів, а також на загальну неорганізованість процесу.

Раніше ми писали, куди звертатися чоловікам, якщо ТЦК зачинений.

Нагадаємо, ми повідомляли, як каратимуть українців, які вчасно не оновлять дані в ТЦК та СП.

Також ми інформували, до якого віку можуть мобілізувати чоловіків в Україні.

мобілізація
війна в Україні
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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