Які інфекційні хвороби є підставою для уникнення мобілізації — перелік

Чоловік сильно кашляє. Фото ілюстративне: shutterstock

Про це йдеться в наказі МОН "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" від 28 квітня.

В Міністерстві оборони України затвердили список хвороб, згідно з яким людину можуть визнати придатною або непридатною до служби. Серед хвороб, які звільняють від мобілізації , активний туберкульоз.

Які хвороби тимчасово або повністю звільняють від мобілізації

Вірусні інфекції та кишкові інфекційні хвороби

Йдеться про кишкові інфекційні хвороби А00-А09; бактеріальні зоонози А20-А28; інші бактеріальні хвороби А30-А49; спірохетози А68-А69; орнітоз А70; рикетсіози А75-А79; вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи А80-А89; вірусні геморагічні гарячки А90-А99, вірусні інфекційні хвороби з ушкодженням шкіри та слизових оболонок В00-В09; інші вірусні хвороби В25-В34; протозойні хвороби, гельмінтози, інфестації В50-В89; носійство збудника інфекційної хвороби Z22; коронавірусна хвороба U07.1-U07.2.

Якщо вказані хвороби та їхні наслідки, не піддаються або важко піддаються лікуванню, то така особа визнається непридатною до військової служби з виключенням із військового обліку. Також тимчасово непридатними до служби визнають тих, хто є носіями збудника інфекційної хвороби.

Гепатит

До цієї категорії входять усі форми хронічних вірусних гепатитів В15-В19.

Непридатними до служби вважають громадян, що мають тяжкі форми хронічних вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем. Таких осіб виключають із військового обліку.

Придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони є люди із хронічними вірусними гепатитами з помірним порушенням функцій.

Хворих на хронічні вірусні гепатити з незначним порушенням функцій або без порушення функції визнали придатними до служби.

Туберкульоз

Йдеться про туберкульоз органів дихання, підтверджений або не підтверджений бактеріологічно та гістологічно А15-А16; туберкульоз нервової системи А17; туберкульоз інших органів А18; міліарний туберкульоз А19.

Якщо є активний туберкульоз легень із виділенням мікобактерій та (або) за наявності розпаду легеневої тканини; активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації, особу визнають непридатною до військової служби та виключають з військового обліку.

Осіб, в яких активний туберкульоз без виділення мікобактерій та розпаду легеневої тканини або позалегеневий туберкульоз у період основного курсу лікування, визнають непридатними до військової служби з переоглядом через шість місяців.

Клінічно вилікуваний туберкульоз надає людині право служити у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Людей, в яких є залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій, також вважають придатними до служби.

ВІЛ

Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) В20-В24, безсимптомне носійство ВІЛ Z21.

У разі, якщо хвороба, зумовлена ВІЛ є прогресуючою, з імунною декомпенсацією, людину визнають непридатною до служби й виключають із військового обліку.

Якщо хвороба з імунною субкомпенсацією, то людина є придатною до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Стабільна хвороба, зумовлена ВІЛ, з імуною компенсацією не є приводом для уникнення мобілізації. Таких хворих визнали повністю придатними до служби.

Грибкові інфекції, мікози, дерматофітії В35-В49

Тимчасово непридатними визнають осіб, які хворі на кандидоз, кокцидоїдоз, бластомікоз, паракокцидоїдомікоз, споротрихоз, хромомікоз і феомікотичний абсцес, аспергильоз, криптококоз, зигомікоз, міцетома, дерматофітію, оніхомікоз та потребують лікування. Також тимчасово непридатні особи після перенесених гострих, загострення хронічних інфекційних та паразитарних хвороб або хірургічного лікування.

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