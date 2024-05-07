Какие инфекционные болезни являются основанием для избежания мобилизации

Мужчина сильно кашляет. Фото иллюстративное: shutterstock

Об этом говорится в приказе МОН "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" от 28 апреля.

В Министерстве обороны Украины утвердили список болезней, согласно которому человека могут признать пригодным или непригодным к службе. Среди болезней, освобождающих от мобилизации , активный туберкулез.

Какие болезни временно или полностью освобождают от мобилизации

Вирусные инфекции и кишечные инфекционные болезни

Речь идет о кишечных инфекционных болезнях А00-А09; бактериальных зоонозах А20-А28; других бактериальных заболеваниях А30-А49; спирохетозах А68-А69; орнитозе А70; риккетсиозах А75-А79; вирусных инфекционных заболеваниях центральной нервной системы А80-А89; вирусных геморрагических лихорадках А90-А99, вирусных инфекционных болезнях с повреждением кожи и слизистых В00-В09; других вирусных болезнях В25-В34; протозойных болезнях, гельминтозах, инфекции В50-В89; носительстве возбудителя инфекционной болезни Z22; коронавирусной болезни U07.1-U07.2.

Если указанные болезни и их последствия не поддаются или трудно поддаются лечению, такое лицо признается непригодным к военной службе с исключением из военного учета. Также временно непригодными к службе признают тех, кто является носителями возбудителя инфекционной болезни.

Гепатит

Эта категория включает все формы хронических вирусных гепатитов В15-В19.

Непригодными к службе считают граждан, имеющих тяжелые формы хронических вирусных гепатитов, которые трудно поддаются лечению и значительно нарушающих функции органов и систем. Такие лица исключаются из военного учета.

Пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны являются люди с хроническими вирусными гепатитами с умеренным нарушением функций.

Больных хроническими вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций или без нарушения функции признали пригодными к службе.

Туберкулез

Речь идет о туберкулезе органов дыхания, подтвержденного или не подтвержденного бактериологически и гистологически А15-А16; туберкулез нервной системы А17; туберкулез других органов А18; милиарный туберкулез А19.

Если есть активный туберкулез легких с выделением микобактерий и (или) при распаде легочной ткани; активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации, лицо признают непригодным к военной службе и исключают из военного учета.

Лиц, у которых активный туберкулез без выделения микобактерий и распада легочной ткани или внелегочный туберкулез в период основного курса лечения, признают непригодными к военной службе с пересмотром через шесть месяцев.

Клинически вылеченный туберкулез дает человеку право служить в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Людей, у которых есть остаточные изменения после излеченного туберкулеза различных локализаций, также считают подходящими к службе.

ВИЧ

Болезнь, обусловленная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) В20-В24, бессимптомное носительство ВИЧ Z21.

В случае, если болезнь, обусловленная ВИЧ, является прогрессирующей, с иммунной декомпенсацией, человека признают непригодным к службе и исключают из военного учета.

Если болезнь с иммунной субкомпенсацией, то человек пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Стабильная болезнь, обусловленная ВИЧ, с иммунной компенсацией не является поводом для избежания мобилизации. Таких больных сочли полностью пригодными к службе.

Грибковые инфекции, микозы, дерматофитии В35-В49

Временно непригодными признают лиц, которые больны кандидозом, кокцидоидозом, бластомикозом, паракокцидоидомикозом, споротрихозом, хромомикозом и феомикотическим абсцессом, аспергилезом, криптококкозом, зигомикозом, мицетомой, дерматофитией, онихомикозом и нуждаются в лечении. Также временно непригодны люди после перенесенных острых, обострение хронических инфекционных и паразитарных болезней или хирургического лечения.

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