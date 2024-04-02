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Які інфекційні хвороби звільняють від мобілізації — повна непридатність

2 квітня 2024 04:57
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Інна Буряк
редактор
Непридатність до мобілізації — які інфекційні хвороби звільняють від служби
Чоловік на прийомі в лікаря. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Придатні за рішенням військово-лікарської комісії військовозобов'язані українці від 18 до 60 років підлягають мобілізації до Збройних сил України. Однак якщо людина має проблеми зі здоров'ям, зокрема інфекційного характеру, то її можуть не взяти на військову службу.

Про це повідомляє OBOZ.UA у понеділок, 25 березня, з посиланням на Положенні про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. 

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Які інфекційні хвороби визначають непридатність до служби

Непридатні до служби з виключенням із військового обліку, чи обмежено придатні, що часто визначається індивідуально, ті, в кого наявні інфекційні та паразитарні хвороби.  

Таким чином, особи з такими діагнозами, вважаються абсолютно непридатними до служби:

  • активний прогресуючий туберкульоз із розпадом легеневої тканини;
  • активний, прогресуючий туберкульоз інших органів (крім легенів);
  • тяжкі форми вірусних гепатитів зі значним порушенням функцій організму, які важко піддаються лікуванню;
  • ВІЛ з імунною декомпенсацією в ІV стадії.

Інфекцій, які передаються статевим шляхом, такі як сифіліс, гонорея, хламідіоз, трихомоніаз тощо, можуть призвести до тимчасової непридатності за рішенням ВЛК, після лікування необхідно пройти повторну медичну комісію.

При виявленні інших інфекційних або паразитарних хвороб ВЛК може визнати військовозобов'язаного обмежено придатним або відтермінувати його мобілізацію для лікування.

Нагадаємо, що відомо, які хвороби ендокринної системи, а також захворювання крові звільняють від мобілізації.

закон
здоров'я
хвороба
мобілізація
війна в Україні
ВЛК
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