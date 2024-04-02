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Какие инфекционные болезни освобождают от мобилизации — полная непригодность

2 апреля 2024 04:57
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Инна Буряк
редактор
Непригодность к мобилизации — какие инфекционные болезни освобождают от службы
Мужчина на приеме у врача. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Пригодные по решению военно-врачебной комиссии военнообязанные украинцы от 18 до 60 лет подлежат мобилизации в Вооруженные силы Украины. Однако если человек имеет проблемы со здоровьем, в частности инфекционного характера, то его могут не взять на военную службу.

Об этом сообщает OBOZ.UA в понедельник, 25 марта, со ссылкой на Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

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Какие инфекционные болезни определяют непригодность к службе

Непригодные к службе с исключением из военного учета или ограниченно пригодные, что часто определяется индивидуально, те, у кого есть инфекционные и паразитарные болезни.

Таким образом, лица с такими диагнозами считаются совершенно непригодными к службе:

  • активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани;
  • активный, прогрессирующий туберкулез других органов (кроме легких);
  • тяжелые формы вирусных гепатитов со значительным нарушением функций организма, трудно поддающихся лечению;
  • ВИЧ с иммунной декомпенсацией в IV стадии.

Инфекции, передающиеся половым путем, такие как сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз и т.д., могут привести к временной непригодности по решению ВВК, после лечения необходимо пройти повторную медицинскую комиссию.

При выявлении других инфекционных или паразитарных заболеваний ВВК может признать военнообязанного ограниченно пригодным или отсрочить его мобилизацию для лечения.

Напомним, что известно, какие болезни эндокринной системы, а также заболевания крови освобождают от мобилизации.

закон
здоровье
болезнь
мобилизация
война в Украине
ВВК
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війна
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