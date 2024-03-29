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Які хвороби крові звільняють від мобілізації — повний перелік

29 березня 2024 02:26
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Інна Буряк
редактор
Мобілізація в Україні 2024 — з якими хворобами крові не беруть на війну
Чоловік здає кров на аналізи. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Триває воєнний стан та загальна мобілізація в Україні. В цей час військовозобов'язані чоловіки мають ставати на захист країни, однак є низка обставин, які звільняють їх від військового призову, зокрема, проблеми зі здоров'ям. Відомий перелік хвороб крові, із якими не мобілізують в армію. 

Про це повідомляють Факти ICTV в п'ятницю, 22 березня.

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З якими хворобами крові звільняють від служби

Згідно з статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, є низка хвороб, що звільняють від військової служби. Так, більшість військовозобов’язаних з хворобами крові та кровотворних органів мають статус обмежено придатних.

Рішення про тимчасову непридатність з можливістю подальшого проходження ВЛК ухвалюють після хірургічних втручань. Ті, в кого стан визначається як швидко прогресуючий і декомпенсований, є повністю непридатними до служби.

Таким чином, до переліку хвороб крові та кровотворних органів належать: 

  • усі види анемій;
  • порушення згортання крові;
  • пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна);
  • геморагічні стани (підвищена кровоточивість);
  • агранулоцитоз;
  • хвороби селезінки;
  • порушення із залученням імунного механізму (усі види саркоїдозу, імунодефіцити).

Нагадаємо, що звільняють від мобілізації й проблеми з психічним здоров'ям. Відомо, з якими розладами психіки та поведінки не призвуть під час воєнного стану.

Також ми писали, що українським законодавством передбачені категорії чоловіків, які можуть бути виключені з військового обліку за певних причин чи обставин. Відомо, кого з українців можуть виключити з обліку вже у квітні 2024 року.

закон
здоров'я
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані
війна
кров

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