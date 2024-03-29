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Які хвороби ендокринної системи звільняють від мобілізації до ЗСУ — повний перелік

29 березня 2024 06:44
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — з якими хворобами ендокринної системи не беруть до ЗСУ
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ДОТЦК та СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

З 24 лютого 2022 року в Україні оголошено воєнний стан та загальну мобілізацію. У цей час військовозобов'язані чоловіки, які не мають відстрочки та визнані ВЛК придатними до військової служби, підлягають призову до лав ЗСУ. Водночас є певний перелік хвороб, який звільняє від служби в армії навіть в особливий період. 

Які хвороби ендокринної системи звільняють від мобілізації, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Перелік хвороб, які є підставою для винесення рішення ВЛК про непридатність та звільнення від мобілізації міститься у Додатку 1 наказу Міністерства оборони України № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України".

Зокрема документ визначає, що можуть бути підставою для визнання непридатності патології органів ендокринної системи, обмінні розлади та порушення обміну речовин. Але лише у випадках зі значним порушенням функцій.

В інших випадках військовозобов’язану особу визнають обмежено придатною. 

Так, до ендокринних хвороб, розладів харчування та обміну речовин, які звільняють від мобілізації належать:

  • хвороби щитоподібної залози (за винятком новоутворень);
  • цукровий діабет та інші порушення регуляції глюкози;
  • патології інших ендокринних залоз;
  • виснаження внаслідок недостатнього харчування;
  • ожиріння;
  • функціональна гіпербілірубінемія;
  • ліпоматоз тощо.

Раніше ми повідомляли, з якими хворобами ока звільнять від мобілізації до ЗСУ.

Нагадаємо, ми писали, які хвороби шкіри звільняють від призову на військову службу. 

Також ми інформували, чи можна отримати відстрочку від мобілізації через депресію

війна
ЗСУ
хвороба
мобілізація
ВЛК
ендокринна система

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