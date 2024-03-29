Мобілізація в Україні — з якими хворобами ендокринної системи не беруть до ЗСУ

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ДОТЦК та СП

З 24 лютого 2022 року в Україні оголошено воєнний стан та загальну мобілізацію. У цей час військовозобов'язані чоловіки, які не мають відстрочки та визнані ВЛК придатними до військової служби, підлягають призову до лав ЗСУ. Водночас є певний перелік хвороб, який звільняє від служби в армії навіть в особливий період.

Які хвороби ендокринної системи звільняють від мобілізації, розповідаємо далі в матеріалі.

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Перелік хвороб, які є підставою для винесення рішення ВЛК про непридатність та звільнення від мобілізації міститься у Додатку 1 наказу Міністерства оборони України № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України".

Зокрема документ визначає, що можуть бути підставою для визнання непридатності патології органів ендокринної системи, обмінні розлади та порушення обміну речовин. Але лише у випадках зі значним порушенням функцій.

В інших випадках військовозобов’язану особу визнають обмежено придатною.

Так, до ендокринних хвороб, розладів харчування та обміну речовин, які звільняють від мобілізації належать:

хвороби щитоподібної залози (за винятком новоутворень);

цукровий діабет та інші порушення регуляції глюкози;

патології інших ендокринних залоз;

виснаження внаслідок недостатнього харчування;

ожиріння;

функціональна гіпербілірубінемія;

ліпоматоз тощо.

Раніше ми повідомляли, з якими хворобами ока звільнять від мобілізації до ЗСУ.

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