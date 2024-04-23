Які хвороби хребта звільняють від мобілізації — роз'яснення

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

У зв'язку з продовженням воєнного стану та загальною мобілізацією в Україні, всі військовозобов'язані зобов'язані пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), під час якої визначатиметься їхній статус щодо військової служби. Однак існує перелік хвороб хребта, при яких особу визнають непридатною до військової служби у Збройних Силах України.

Про це йдеться в Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

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Перелік хвороб хребта, які звільняють від мобілізації, включає наступні пункти:

Хвороби хребта (дорсопатії) та наслідки М40-М54.

Кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз.

Спондильоз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків.

Травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32.

Переломи хребта.

Переломи хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих чи підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска.

Розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку.

Туберкульоз хребта, що прогресує, а також кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць.

Активний обмежений туберкульоз хребта, кісток, суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць.

Деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців понад 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю.

Деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менш як три місяці) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту.

Фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітини та значними порушеннями функцій зовнішнього дихання.

Нагадаємо, що військовозобов'язані українці, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, згідно з новим законом, повинні пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців.

Також ми писали, що якщо військовозобов'язаний пришов до ТЦК добровільно і хоче мобілізуватись — йому можуть дати коротку відстрочку від служби. Термін такої відпустки — до 2-х місяців.