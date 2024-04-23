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Які хвороби хребта звільняють від мобілізації — роз'яснення

23 квітня 2024 11:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Які хвороби хребта звільняють від мобілізації — роз'яснення
Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У зв'язку з продовженням воєнного стану та загальною мобілізацією в Україні, всі військовозобов'язані зобов'язані пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), під час якої визначатиметься їхній статус щодо військової служби. Однак існує перелік хвороб хребта, при яких особу визнають непридатною до військової служби у Збройних Силах України.

Про це йдеться в Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

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Перелік хвороб хребта, які звільняють від мобілізації, включає наступні пункти:

  • Хвороби хребта (дорсопатії) та наслідки М40-М54.
  • Кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз.
  • Спондильоз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків.
  • Травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32.
  • Переломи хребта.
  • Переломи хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих чи підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска.
  • Розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку.
  • Туберкульоз хребта, що прогресує, а також кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць.
  • Активний обмежений туберкульоз хребта, кісток, суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць.
  • Деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців понад 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю.
  • Деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менш як три місяці) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту.
  • Фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітини та значними порушеннями функцій зовнішнього дихання.

Нагадаємо, що військовозобов'язані українці, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, згідно з новим законом, повинні пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців. 

Також ми писали, що якщо військовозобов'язаний пришов до ТЦК добровільно і хоче мобілізуватись — йому можуть дати коротку відстрочку від служби. Термін такої відпустки — до 2-х місяців.

хвороба
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані
хребет

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