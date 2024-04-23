Які хвороби хребта звільняють від мобілізації — роз'яснення
У зв'язку з продовженням воєнного стану та загальною мобілізацією в Україні, всі військовозобов'язані зобов'язані пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), під час якої визначатиметься їхній статус щодо військової служби. Однак існує перелік хвороб хребта, при яких особу визнають непридатною до військової служби у Збройних Силах України.
Про це йдеться в Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.
Хто може отримати звільнення від мобілізації
Перелік хвороб хребта, які звільняють від мобілізації, включає наступні пункти:
- Хвороби хребта (дорсопатії) та наслідки М40-М54.
- Кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз.
- Спондильоз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків.
- Травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32.
- Переломи хребта.
- Переломи хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих чи підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска.
- Розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку.
- Туберкульоз хребта, що прогресує, а також кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць.
- Активний обмежений туберкульоз хребта, кісток, суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць.
- Деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців понад 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю.
- Деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менш як три місяці) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту.
- Фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітини та значними порушеннями функцій зовнішнього дихання.
Нагадаємо, що військовозобов'язані українці, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, згідно з новим законом, повинні пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців.
Також ми писали, що якщо військовозобов'язаний пришов до ТЦК добровільно і хоче мобілізуватись — йому можуть дати коротку відстрочку від служби. Термін такої відпустки — до 2-х місяців.
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