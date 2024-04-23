Коли чоловіку можуть дати відстрочку від мобілізації

Чоловіки у черзі в ТЦК. Фото ілюстративне: Суспільне Львів

Якщо військовозобов'язаний пришов до ТЦК добровільно і хоче мобілізуватись — йому можуть дати коротку відстрочку від служби. Термін такої відпустки — до 2-х місяців.

Про це в інтерв'ю "Економіній правді" повідомив юрист Владислав Кепко.

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Двомісячна відстрочка передбачена тільки для чоловіків, які свідомо, без повістки, прийшли до ТЦК з метою мобілізації.

"Для тих, хто прийшов до ТЦК та СП добровільно з метою призову на службу, буде надано 2 місяці після проходження ВЛК на влаштування своїх справ перед призовом по мобілізації", — пояснив правник.

Владислав Кепко зауважив, шо згідно з новим законом про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня цього року, робітники військкоматів отримують право виписувати повістки будь-де — хоч "на колінці". Це буде законно.

Раніше ми повідомляли, що народна депутатка від політфракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла закликала всіх своїх військовозобовʼязаних колег та їхніх дітей оновити свої дані в ТЦК СП.

Також ми писали, що військовозобов’язані українці зможуть оновити дані у воєнніку без візиту до територіального центру комплектування. Процедура буде доступна онлайн.