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В якому випадку чоловікам даватимуть відстрочку на два місяці — відповідь юриста

23 квітня 2024 08:34
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Коли чоловіку можуть дати відстрочку від мобілізації
Чоловіки у черзі в ТЦК. Фото ілюстративне: Суспільне Львів
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Якщо військовозобов'язаний пришов до ТЦК добровільно і хоче мобілізуватись — йому можуть дати коротку відстрочку від служби. Термін такої відпустки — до 2-х місяців.

Про це в інтерв'ю "Економіній правді" повідомив юрист Владислав Кепко. 

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Двомісячна відстрочка передбачена тільки для чоловіків, які свідомо, без повістки, прийшли до ТЦК з метою мобілізації.

"Для тих, хто прийшов до ТЦК та СП добровільно з метою призову на службу, буде надано 2 місяці після проходження ВЛК на влаштування своїх справ перед призовом по мобілізації", — пояснив правник.

Владислав Кепко зауважив, шо згідно з новим законом про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня цього року, робітники військкоматів отримують право виписувати повістки будь-де — хоч "на колінці". Це буде законно.  

Раніше ми повідомляли, що народна депутатка від політфракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла закликала всіх своїх військовозобовʼязаних колег та їхніх дітей оновити свої дані в ТЦК СП.

Також ми писали, що військовозобов’язані українці зможуть оновити дані у воєнніку без візиту до територіального центру комплектування. Процедура буде доступна онлайн. 

ЗСУ
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
ухилянти

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