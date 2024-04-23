Какие болезни позвоночника освобождают от мобилизации.

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В связи с продолжением военного положения и общей мобилизацией в Украине все военнообязанные обязаны пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК), во время которой будет определяться их статус военной службы. Однако существует перечень болезней позвоночника, при которых человек признается непригодным к военной службе в Вооруженных Силах Украины.

Об этом говорится в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Читайте также:

Кто может получить освобождение от мобилизации

Перечень болезней позвоночника, освобождающих от мобилизации, включает следующие пункты:

Болезни позвоночника (дорсопатия) и последствия М40-М54.

Кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз.

Спондилез, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков.

Травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32.

Переломы позвоночника.

Переломы позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих или подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска.

Разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга.

Туберкулез прогрессирующего позвоночника, а также костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей.

Активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей, суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей.

Деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью.

Деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым, сосудистым, компрессионным как три месяца) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта.

Фиксированное искривление позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки и значительными нарушениями функций наружного дыхания.

Напомним, что военнообязанные украинцы, ранее признанные ограниченно пригодными к военной службе, согласно новому закону, должны пройти повторное медицинское освидетельствование в течение 9 месяцев.

Также мы писали, что если военнообязанный пришел в ТЦК добровольно и хочет мобилизоваться, ему могут дать короткую отсрочку от службы. Срок такого отпуска – до 2-х месяцев.