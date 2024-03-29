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Какие болезни крови освобождают от мобилизации — полный перечень

29 марта 2024 02:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация в Украине 2024 — с какими болезнями крови не берут на войну
Мужчина сдает кровь на анализы. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Продолжается военное положение и всеобщая мобилизация в Украине. В настоящее время военнообязанные мужчины должны вставать на защиту страны, однако есть ряд обстоятельств, которые освобождают их от военного призыва, в частности, проблемы со здоровьем. Известен список болезней крови, с которыми не мобилизуют в армию.

Об этом сообщают Факты ICTV в пятницу, 22 марта.

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С какими болезнями крови освобождают от службы

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, есть ряд болезней, освобождающих от военной службы. Так, большинство военнообязанных с болезнями крови и кроветворных органов имеют статус ограниченно пригодных.

Решение о временной непригодности с возможностью дальнейшего прохождения ВВК принимается после хирургических вмешательств. Те, у кого состояние определяется как быстро прогрессирующее и декомпенсированное, полностью непригодны к службе.

Таким образом, к перечню болезней крови и кроветворных органов относятся:

  • все виды анемий;
  • нарушение свертывания крови;
  • пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая);
  • геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);
  • агранулоцитоз;
  • болезни селезенки;
  • нарушение с привлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).

Напомним, что освобождают от мобилизации и проблемы с психическим здоровьем. Известно, с какими расстройствами психики и поведения не призовут во время военного положения.

Также мы писали, что украинским законодательством предусмотрены категории мужчин, которые могут быть исключены из военного учета по определенным причинам или обстоятельствам. Известно, кого из украинцев могут исключить из учета в апреле 2024 года.

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здоровье
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