Звільнення від мобілізації — з якими розладами психіки не беруть на війну

Чоловік у військовій формі на прийомі в лікаря. Фото: armyinform.com.ua

За законом є низка підстав для звільнення військовозобов'язаних чоловіків від мобілізації, що визначають їх непридатність до військової служби. Серед таких — проблеми з психічним здоров'ям. Відомо, з якими розладами психіки та поведінки не призвуть під час воєнного стану.

Про це повідомляє 24 Канал у понеділок, 25 березня.

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Згідно із законодавством, громадяни можуть бути визнані непридатними до військової служби та виключені з військового обліку лише за умови наявності серйозних та стійких психічних розладів.

До таких розладів належать:

усі види деменції;

розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби;

синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин;

ендогенні психози з часто повторюваними фазами;

невротичні стани, пов’язані зі стресом;

ангіотрофоневроз III-IV стадії;

різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій;

розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці;

розлади особистості та поведінки у зрілому віці;

розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади;

специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, рухової функції тощо;

глибока та тяжка розумова відсталість.

Якщо психічні розлади не є серйозними і не тривають довго, то чоловіка можуть визнати обмежено придатним до військової служби і мобілізувати.

Однак нагадаємо, що статус "обмежено придатний" в Україні скасували, за відповідний законопроєкт проголосував парламент. Тепер як тільки президент підпише документ, чоловіки з таким статусом мають пройти ВЛК, щоб отримати новий. Відомо, що буде, якщо цього не зробити.

Також ми писали, що ще на початку лютого 2024 року український парламент підтримав законопроєкт № 10449, який запроваджує зміни у процеси мобілізації. Депутати досі розглядають внесені правки до документа, однак вже відомо, коли він буде готовий до другого читання та коли набуде чинності.