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Звільнення від мобілізації — з якими розладами психіки не беруть на війну

26 березня 2024 03:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Звільнення від мобілізації — з якими розладами психіки не беруть на війну
Чоловік у військовій формі на прийомі в лікаря. Фото: armyinform.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За законом є низка підстав для звільнення військовозобов'язаних чоловіків від мобілізації, що визначають їх непридатність до військової служби. Серед таких — проблеми з психічним здоров'ям. Відомо, з якими розладами психіки та поведінки не призвуть під час воєнного стану.

Про це повідомляє 24 Канал у понеділок, 25 березня. 

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Перелік розладів психіки, з якими не мобілізують

Згідно із законодавством, громадяни можуть бути визнані непридатними до військової служби та виключені з військового обліку лише за умови наявності серйозних та стійких психічних розладів.

До таких розладів належать:

  • усі види деменції;
  • розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби;
  • синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин;
  • ендогенні психози з часто повторюваними фазами;
  • невротичні стани, пов’язані зі стресом;
  • ангіотрофоневроз III-IV стадії;
  • різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій;
  • розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці;
  • розлади особистості та поведінки у зрілому віці;
  • розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади;
  • специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, рухової функції тощо;
  • глибока та тяжка розумова відсталість.

Якщо психічні розлади не є серйозними і не тривають довго, то чоловіка можуть визнати обмежено придатним до військової служби і мобілізувати.

Однак нагадаємо, що статус "обмежено придатний" в Україні скасували, за відповідний законопроєкт проголосував парламент. Тепер як тільки президент підпише документ, чоловіки з таким статусом мають пройти ВЛК, щоб отримати новий. Відомо, що буде, якщо цього не зробити.

Також ми писали, що ще на початку лютого 2024 року український парламент підтримав законопроєкт № 10449, який запроваджує зміни у процеси мобілізації. Депутати досі розглядають внесені правки до документа, однак вже відомо, коли він буде готовий до другого читання та коли набуде чинності.

закон
здоров'я
психологія
звільнення
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані
війна
психіка

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