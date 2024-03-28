Мобілізація в Україні 2024 — кого виключать з військового обліку вже в квітні

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Усі військовозобов'язані чоловіки в Україні повинні стояти на військовому обліку та регулярно оновлювати свої дані в ТЦК та СП. Водночас українським законодавством передбачені категорії, які можуть бути виключені з обліку за певних причин чи обставин.

Кого з українців можуть виключити з військового обліку вже у квітні 2024 року, Новини.LIVE розповідає далі в матеріалі.

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Кого можуть виключити з військового обліку

Чинне законодавство визначає сім категорій військовозобов'язаних, яких виключають з обліку. Після виключення чоловік перестає бути військовозобов'язаним чи резервістом, відповідно його не можуть примусово мобілізувати навіть під час воєнного стану.

Так, відповідно до ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", виключити з обліку можуть осіб, які:

загинули;

досягли граничного віку;

були мобілізовані на службу;

були визнані ВЛК непридатними до проходження військової служби у воєнний час;

відмовилися від громадянства України;

навчаються у вищих військових закладах;

були засуджені за вчинення особливо тяжкого або ж тяжкого злочину.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Виключення з військового обліку ― порядок та які документи потрібні

В Порядку організації та ведення військового обліку зазначається, що виключення з військового обліку осіб, які за рішенням суду визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я, оголошені померлими (або зниклими безвісти) або засуджені до позбавлення волі, здійснюється без їхньої особистої присутності.

В усіх інших випадках призовнику, резервісту, військовозобов'язаному необхідно з'явитися в ТЦК та СП й надати такі документи:

заява;

паспорт;

документи, що підтверджують підставу для виключення з військового обліку;

військово-облікові документи.

ТЦК виносить рішення щодо виключення з військового обліку після розгляду цих документів. Висновок можуть забрати особа або її представник.

Якщо особа не згодна з рішенням щодо виключення з військового обліку, його можна оскаржити в адміністративному суді.

Раніше ми повідомляли, хто буде мобілізований до лав ЗСУ першочергово у квітні 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, хто з військовозобов'язаних українців повинен буде з'явитися в ТЦК та СП без повістки вже з 1 квітня.

Також ми інформували, хто може влаштуватись на роботу без військового квитка.