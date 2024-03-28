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Кого виключать з військового обліку вже у квітні 2024 року — перелік категорій

28 березня 2024 06:44
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — кого виключать з військового обліку вже в квітні
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Усі військовозобов'язані чоловіки в Україні повинні стояти на військовому обліку та регулярно оновлювати свої дані в ТЦК та СП. Водночас українським законодавством передбачені категорії, які можуть бути виключені з обліку за певних причин чи обставин. 

Кого з українців можуть виключити з військового обліку вже у квітні 2024 року, Новини.LIVE розповідає далі в матеріалі. 

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Кого можуть виключити з військового обліку

Чинне законодавство визначає сім категорій військовозобов'язаних, яких виключають з обліку. Після виключення чоловік перестає бути військовозобов'язаним чи резервістом, відповідно його не можуть примусово мобілізувати навіть під час воєнного стану.

Так, відповідно до ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", виключити з обліку можуть осіб, які:

  • загинули;
  • досягли граничного віку;
  • були мобілізовані на службу;
  • були визнані ВЛК непридатними до проходження військової служби у воєнний час;
  • відмовилися від громадянства України;
  • навчаються у вищих військових закладах;
  • були засуджені за вчинення особливо тяжкого або ж тяжкого злочину.

 

Кого можуть виключити з військового обліку
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Виключення з військового обліку ― порядок та які документи потрібні

В Порядку організації та ведення військового обліку зазначається, що виключення з військового обліку осіб, які за рішенням суду визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я, оголошені померлими (або зниклими безвісти) або засуджені до позбавлення волі, здійснюється без їхньої особистої присутності.

В усіх інших випадках призовнику, резервісту, військовозобов'язаному необхідно з'явитися в ТЦК та СП й надати такі документи:

  • заява;
  • паспорт;
  • документи, що підтверджують підставу для виключення з військового обліку;
  • військово-облікові документи.

ТЦК виносить рішення щодо виключення з військового обліку після розгляду цих документів. Висновок можуть забрати особа або її представник.

Якщо особа не згодна з рішенням щодо виключення з військового обліку, його можна оскаржити в адміністративному суді.

Раніше ми повідомляли, хто буде мобілізований до лав ЗСУ першочергово у квітні 2024 року. 

Нагадаємо, ми писали, хто з військовозобов'язаних українців повинен буде з'явитися в ТЦК та СП без повістки вже з 1 квітня.

Також ми інформували, хто може влаштуватись на роботу без військового квитка. 

війна
Україна
військовий облік
мобілізація
військовозобов'язані

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