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Які хвороби сечостатевої системи забороняють службу у війську

19 листопада 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Перелік хвороб сечостатевої системи, які підлягають виключенню з обліку
Медичний огляд. Фото архівне: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Деякі хвороби сечостатевої системи унеможливлюють мобілізацію військовозобов'язаних або ж, навпаки, не перешкоджають можливості нести службу у війську. Закон чітко регламентує види хвороб сечостатевої системи, які дозволяють або категорично забороняють служити у війську чоловікам чи жінкам.

Про це йдеться у наказі Міністерства оборони України №490

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Зазначимо, що обов'язковим етапом перед отриманням статусу придатності чи непридатності до служби є проходження ВЛК, де комісія має вивчити особливості роботи організму з наявними порушеннями. Відтак на підставі досліджень там приймають рішення чи може особа нести службу у війську з хворобами. 

Які хвороби сечостатевої системи існують та за що виключають з обліку

Серед таких захворювань, як гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок N00-N19: нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії та ниркова недостатність є категорії щодо придатності або непридатності осіб.

Зокрема: 

  • зі значними порушеннями функцій та нирковою недостатністю (ХХН IV-V стадії) — непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • з помірними порушеннями функцій без ниркової недостатності (ХХН III стадії) — непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час (індивідуально);
  • з незначними порушеннями функцій (ХХН I-II стадії) — непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час (індивідуально).

Якщо особа має: обструктивну уропатію та рефлюкс-уропатію (гідронефроз, піонефроз), вторинний пієлонефрит, сечокам'яну хворобу, інші хвороби нирки і сечоводу, зморщену, малу нирку, набуту кісту нирки, цистит, хвороби сечового міхура, невенеричний уретрит, стриктуру уретри, а також інші хвороби уретри та сечовивідної системи N20-N39, то: 

  • зі значними порушеннями функцій — непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • з помірними порушеннями функцій — непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час;
  • з незначними порушеннями функцій — непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час;
  • за наявності об’єктивних даних, без порушень функцій — придатні.

У разі виникнення хвороби чоловічих статевих органів N40-N5, таких, як гіперплазія простати, аденома, фіброаденома та міома простати, запальні та інші хвороби простати, гідроцеле та сперматоцеле, перекручування яєчка, орхіт та епідидиміт, чоловіча безплідність, надмірна крайня плоть, фімоз і парафімоз, лейкоплакія статевого члена, баланопостит тощо, розглядають такі категорії:

  • якщо є значні порушення функцій — непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • з помірними порушеннями функцій — непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час;
  • з незначними порушеннями функцій — непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час
  • за наявності об’єктивних даних, без порушень функцій —  придатні. 

Жіночі сечостатеві хвороби та придатність до служби

До хвороб сечостатевої системи у жінок відносять: хвороби молочної залози N60-N64 серед яких є доброякісна дисплазія, фіброкістозна мастопатія, солітарна кіста, аденоматоз, фібросклероз, ектазія проток, гіпертрофія молочної залози, мастодинія, атрофія молочної залози, які: 

  • з помірними порушеннями функцій — непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час;
  • з незначними порушеннями функцій — непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час;

Також розглядають такі хвороби, як: запальні хвороби органів малого тазу у жінок N70-N77 — сальпінгіт і оофорит, запальна хвороба матки, запальна хвороба шийки матки, інші запальні хвороби жіночих тазових органів, хвороби бартолінової залози, інші запальні хвороби піхви і вульви.

У такому випадку: 

  • зі значними порушеннями функцій — непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • з помірними порушеннями функцій — непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час;
  • з незначними порушеннями функцій — непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час.

Щодо таких хвороб, як: незапальні хвороби жіночих статевих органів N80-N98, тобто ендометріоз, випадіння статевих органів у жінок, уретероцеле, грижа сечового міхура, свищі із залученням жіночих статевих органів, незапальні хвороби яєчників, фаллопієвих труб та широкої зв’язки матки, фолікулярна кіста яєчника, кіста жовтого тіла, перекручення яєчника та фаллопієвої труби, гематосальпінкс, поліпи жіночих статевих органів, дистопія матки, ерозія та екстропіон шийки матки, дисплазія шийки матки, порушення оваріо-менструальної функції, звичний викидень, жіноча безплідність тощо: 

  • зі значними порушеннями функцій — непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • з помірними порушеннями функцій — непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час;
  • з незначними порушеннями функцій — непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час.

Якщо жінка перенесла гостру хворобу сечостатевої системи або мала загострення чи хірургічне втручання, то таких визнають тимчасово непридатними — вони потребують лікування, звільнення або відпустки. 

Нагадаємо, військовозобов'язані, які страждають на деякі види хвороб серця та кровообігу, можуть бути повністю виключені з військового обліку або служити у тилових частинах. Також ми розповідали про те, які хвороби нервової системи забороняють мобілізовувати хворих

хвороба військовий облік мобілізація ВЛК демобілізація

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