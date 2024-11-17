Виключення з військового обліку хвороба серця — перелік хвороб

За які хвороби кровообігу виключають з військового обліку
В Україні триває мобілізація, під час якої є обов'язковим проходження медогляду військово-лікарською комісією. Військовозобов'язані з деякими видами хвороб серця та кровообігу можуть бути повністю виключені з військового обліку або служити у тилових частинах.
Це регулюється у Розкладі хвороб з наказу Міністерства оборони України №402.
Які хвороби серця та кровообігу передбачають виключення з військового обліку
- Із серцевою недостатністю IIБ-III стадії;
- гіпертонічна хвороба III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней;
- зі значними порушеннями функцій;
- зі значними та помірними порушеннями кровообігу та функцій (хвороби артерій, артеріол та капілярів I70-I79);
- з частими загостреннями та вторинною анемією всіх форм геморою I84.
З якими хворобами серця та кровообігу дозволяють служити в тилу і не тільки
Зазначимо, що, крім того, деякі люди можуть бути визнані придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони у випадках:
- із серцевою недостатністю I-IIА стадії;
- з помірними порушеннями функцій;
- з незначними порушеннями кровообігу та функцій; за наявності об’єктивних даних без порушень кровообігу та функцій;
- з випадінням вузлів 2-3 стадії при всії видах геморою I84.
Які хвороби серця та кровообігу не звільняють від військової служби
- За наявності об’єктивних даних без серцевої недостатності;
- гіпертонічна хвороба I стадії;
- із серцевою недостатністю I стадії;
- з незначними порушеннями функцій;
- з рідкими загостреннями при успішному лікуванні всіх видів геморою I84.
Хто може бути непридатним при хворобах серця та кровообігу
Особи, які перебувають у хворобливому стані після перенесених гострих чи загострення хронічних хвороб системи кровообігу або хірургічного лікування визнані тимчасово непридатними — вони потребують лікування, відпустки або звільнення від виконання службових обов'язків.
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