Виключення з військового обліку хвороба серця — перелік хвороб

Вимірювання тиску. Фото ілюстративне архівне: УНІАН

В Україні триває мобілізація, під час якої є обов'язковим проходження медогляду військово-лікарською комісією. Військовозобов'язані з деякими видами хвороб серця та кровообігу можуть бути повністю виключені з військового обліку або служити у тилових частинах.

Це регулюється у Розкладі хвороб з наказу Міністерства оборони України №402.

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Які хвороби серця та кровообігу передбачають виключення з військового обліку

Із серцевою недостатністю IIБ-III стадії;

гіпертонічна хвороба III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней;

зі значними порушеннями функцій;

зі значними та помірними порушеннями кровообігу та функцій (хвороби артерій, артеріол та капілярів I70-I79);

з частими загостреннями та вторинною анемією всіх форм геморою I84.

З якими хворобами серця та кровообігу дозволяють служити в тилу і не тільки

Зазначимо, що, крім того, деякі люди можуть бути визнані придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони у випадках:

із серцевою недостатністю I-IIА стадії;

з помірними порушеннями функцій;

з незначними порушеннями кровообігу та функцій; за наявності об’єктивних даних без порушень кровообігу та функцій;

з випадінням вузлів 2-3 стадії при всії видах геморою I84.

Які хвороби серця та кровообігу не звільняють від військової служби

За наявності об’єктивних даних без серцевої недостатності;

гіпертонічна хвороба I стадії;

із серцевою недостатністю I стадії;

з незначними порушеннями функцій;

з рідкими загостреннями при успішному лікуванні всіх видів геморою I84.

Хто може бути непридатним при хворобах серця та кровообігу

Особи, які перебувають у хворобливому стані після перенесених гострих чи загострення хронічних хвороб системи кровообігу або хірургічного лікування визнані тимчасово непридатними — вони потребують лікування, відпустки або звільнення від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, лікар пояснив особливості служби у війську людей, які мають ВІЛ або туберкульоз.

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