Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow За які хвороби кровообігу виключають з військового обліку arrow

За які хвороби кровообігу виключають з військового обліку

17 листопада 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виключення з військового обліку хвороба серця — перелік хвороб
Вимірювання тиску. Фото ілюстративне архівне: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває мобілізація, під час якої є обов'язковим проходження медогляду військово-лікарською комісією. Військовозобов'язані з деякими видами хвороб серця та кровообігу можуть бути повністю виключені з військового обліку або служити у тилових частинах.

Це регулюється у Розкладі хвороб з наказу Міністерства оборони України №402. 

Читайте також:

Які хвороби серця та кровообігу передбачають виключення з військового обліку 

  • Із серцевою недостатністю IIБ-III стадії;
  • гіпертонічна хвороба III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней;
  • зі значними порушеннями функцій;
  • зі значними та помірними порушеннями кровообігу та функцій (хвороби артерій, артеріол та капілярів I70-I79);
  • з частими загостреннями та вторинною анемією всіх форм геморою I84.

З якими хворобами серця та кровообігу дозволяють служити в тилу і не тільки

Зазначимо, що, крім того, деякі люди можуть бути визнані придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони у випадках:

  • із серцевою недостатністю I-IIА стадії;
  • з помірними порушеннями функцій;
  • з незначними порушеннями кровообігу та функцій; за наявності об’єктивних даних без порушень кровообігу та функцій;
  • з випадінням вузлів 2-3 стадії при всії видах геморою I84.

Які хвороби серця та кровообігу не звільняють від військової служби

  • За наявності об’єктивних даних без серцевої недостатності;
  • гіпертонічна хвороба I стадії;
  • із серцевою недостатністю I стадії;
  • з незначними порушеннями функцій;
  • з рідкими загостреннями при успішному лікуванні всіх видів геморою I84.

Хто може бути непридатним при хворобах серця та кровообігу

Особи, які перебувають у хворобливому стані після перенесених гострих  чи загострення хронічних хвороб системи кровообігу або хірургічного лікування визнані тимчасово непридатними — вони потребують лікування, відпустки або звільнення від виконання службових обов'язків. 

Нагадаємо, лікар пояснив особливості служби у війську людей, які мають ВІЛ або туберкульоз.

Також у ВЛК повідомили чому до війська мобілізовують людей з легкими психічними розладами та яку роботу вони здатні виконувати у війську. 

хвороба мобілізація серцево-судинна система ВЛК серце медогляд

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:25 Погода готує випробування для українців — прогноз на тиждень

20:13 Обстріл України — Туск критикує "телефонну дипломатію" Шольца

20:11 Шольц повідомив про наслідки розмови з Путіним

20:00 За які хвороби кровообігу виключають з військового обліку

19:51 На Одещині російська ракета убила двох працівників "Укренерго"

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

19:34 У Сумах пролунали потужні вибухи

19:13 Зеленський назвав ще одну проблему, яку створила війна

18:59 В Україні діятимуть обмеження електроенергії завтра

18:53 У Києві запровадять стабілізаційні відключення світла

18:48 Пропаганда замість уроків — Росія "перепідготовила" 40 педагогів

20:25 Погода готує випробування для українців — прогноз на тиждень

20:13 Обстріл України — Туск критикує "телефонну дипломатію" Шольца

20:11 Шольц повідомив про наслідки розмови з Путіним

20:00 За які хвороби кровообігу виключають з військового обліку

19:51 На Одещині російська ракета убила двох працівників "Укренерго"

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

19:34 У Сумах пролунали потужні вибухи

19:13 Зеленський назвав ще одну проблему, яку створила війна

18:59 В Україні діятимуть обмеження електроенергії завтра

18:53 У Києві запровадять стабілізаційні відключення світла

18:48 Пропаганда замість уроків — Росія "перепідготовила" 40 педагогів

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку