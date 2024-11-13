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Які хвороби нервової системи звільняють від мобілізації до ЗСУ

13 листопада 2024 21:43
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація у листопаді 2024 — з якими хворобами нервової системи не беруть до ЗСУ
Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Термін дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжили до 7 лютого 2025 року. А це означає, що військовозобов'язаних чоловіків, які не мають відстрочки або броні та яких військово-лікарська комісія визнає здоровими, призиватимуть на військову службу до лав ЗСУ. Втім, законом визначені хвороби, які звільняють від мобілізації, зокрема, такими є деякі хвороби нервової системи. 

З якими саме захворюваннями нервової системи не можуть мобілізувати до війська у листопаді 2024 року, повідомляємо далі у нашому матеріалі з посиланням на наказ Міністерства оборони України № 262, яким затверджено Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві. 

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Які хвороби нервової системи є підставою для звільнення від призову — список
Працівник ТЦК перевіряє особову справу. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Які хвороби нервової системи є підставою для звільнення від призову — список 

Військово-лікарські комісії можуть визнати чоловіка непридатним до військової служби за наявності таких хвороб нервової системи: 

  • усі швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій запальні хвороби центральної нервової системи, їх наслідки (форми бактеріального та неуточненого менінгіту, енцефаліту, мієліту, енцефаломієліту, внутрішньочерепного та внутрішньохребтового абсцесу);
  • швидко або повільно прогресуючі зі значними порушеннями функцій хвороби центральної нервової системи, їх наслідки (системні атрофії; екстрапірамідні, дегенеративні хвороби, церебральний параліч, паралітичні синдроми, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, дитячий церебральний параліч, паралітичні стани, гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші);
  • епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів;
  • швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи (ураження черепних нервів, нервових корінців та сплетінь, полі-, мононейропатії, усі форми міастеній, міопатії, хвороби нервово-м'язового з'єднання та м'язів, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та інші). 

Саме за наявності таких хвороб військово-лікарська комісія може визнати громадянина непридатним до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку. 

Також військовозобов'язана особа може бути визнана тимчасово непридатною, якщо має стани після перенесених гострих хвороб нервової системи або хірургічного лікування. У такому разі звільнення може надаватися на термін від 2 до 12 місяців, залежно від стану хворого. 

Раніше у ВЛК пояснили, де служитимуть хворі на ВІЛ і туберкульоз.

Нагадаємо, ми писали, з якими хворобами очей не мобілізують.

Також ми інформували, з якими хворобами крові не можуть мобілізувати.

хвороба мобілізація ВЛК військовозобов'язані нервова система

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