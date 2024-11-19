Перечень болезней мочеполовой системы, подлежащих исключению из учета

Медицинский осмотр. Фото архивное: УНИАН

Некоторые болезни мочеполовой системы делают невозможной мобилизацию военнообязанных или наоборот не препятствуют возможности нести службу в войске. Закон четко регламентирует виды болезней мочеполовой системы, разрешающих или категорически запрещающих служить в армии мужчинам или женщинам.

Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины №490.

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Отметим, что обязательным этапом перед получением статуса годности или непригодности к службе является прохождение ВВК, где комиссия должна изучить особенности работы организма с нарушениями. Следовательно, на основании исследований там принимают решение, может ли лицо нести службу в войске с болезнями.

Какие болезни мочеполовой системы существуют и исключают из учета

Среди таких заболеваний, как гломерулярные и тубулоинтерстициальные заболевания почек N00-N19: нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии и почечной недостаточности.

В частности:

со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью (ХХН IV-V стадии) непригодны к военной службе с исключением из военного учета;

с умеренными нарушениями функций без почечной недостаточности (ХХН III стадии) – непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время (индивидуально);

с незначительными нарушениями функций (ХХН I-II стадии) – непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время (индивидуально).



Если лицо имеет: обструктивную уропатию и рефлюкс-уропатию (гидронефроз, пионефроз), вторичный пиелонефрит, мочекаменную болезнь, другие болезни почки и мочеточника, сморщенную, малую почку, приобретенную кисту почки, цистит, болезни мочевой уретры, а также другие болезни уретры и мочевыводящей системы N20-N39, то:

со значительными нарушениями функций – непригодны к военной службе с исключением из военного учета;

с умеренными нарушениями функций – непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время;

с незначительными нарушениями функций – непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время;

при наличии объективных данных, без нарушений функций – пригодны.

В случае возникновения болезни мужских половых органов N40-N5, таких как гиперплазия простаты, аденома, фиброаденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни простаты, гидроцеле и сперматоцеле, искажение яичка, орхит и эпидидимит, мужское бесплодие, чрезмерное парафимоз, лейкоплакия полового члена, баланопостит и т.п., рассматривают следующие категории:

если есть значительные нарушения функций — непригодны к военной службе с исключением из военного учета;

с умеренными нарушениями функций — непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время;

с незначительными нарушениями функций — непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время

при наличии объективных данных, без нарушений функций – пригодны.

Женские мочеполовые болезни и пригодность к службе

К болезням мочеполовой системы у женщин относят: болезни молочной железы N60-N64 среди которых доброкачественная дисплазия, фиброкистозная мастопатия, солитарная киста, аденоматоз, фибросклероз, эктазия протоков, гипертрофия молочной железы, мастодиния, атрофия молочной железы, которые:

с умеренными нарушениями функций – непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время;

с незначительными нарушениями функций – непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время;

Также рассматривают такие болезни, как воспалительные болезни органов малого таза у женщин N70-N77 — сальпингит и оофорит, воспалительная болезнь матки, воспалительная болезнь шейки матки, другие воспалительные болезни женских тазовых органов, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы.

В таком случае:

со значительными нарушениями функций – непригодны к военной службе с исключением из военного учета;

с умеренными нарушениями функций – непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время;

с незначительными нарушениями функций – непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время

Относительно таких болезней, как: невоспалительные болезни женских половых органов N80-N98, то есть эндометриоз, выпадение половых органов у женщин, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи с вовлечением женских половых органов, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, фолликулярная киста яичника, киста желтого тела, перекручивание яичника и фаллопиевой трубы, гематосальпинкс, полипы женских половых органов, дистопия матки, эрозия и экстропион шейки матки, дисплазия шейки матки, нарушение оварио-менструальной функции, привычный выкидыш, женское бесплодие и т.д:

со значительными нарушениями функций – непригодны к военной службе с исключением из военного учета;

с умеренными нарушениями функций – непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время;

с незначительными нарушениями функций – непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время.

Если женщина перенесла острую болезнь мочеполовой системы или имела обострение или хирургическое вмешательство, то таких признают временно непригодными — они нуждаются в лечении, увольнении или отпуске.

Напомним, военнообязанные, страдающие некоторыми видами болезней сердца и кровообращения могут быть полностью исключены из военного учета или служить в тыловых частях. Также мы рассказывали о том, какие болезни нервной системы запрещают мобилизовывать больных.