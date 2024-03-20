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Які хвороби шкіри звільняють від мобілізації до лав ЗСУ — повний перелік

20 березня 2024 18:03
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — з якими хворобами шкіри не беруть до лав ЗСУ
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої призову на військову службу підлягають військовозобов'язані чоловіки. Водночас законодавством передбачені категорії, які мають право на відстрочку, зокрема через стан здоров'я. 

Підставою для звільнення від мобілізації можуть бути й певні захворювання шкіри. Про це йдеться у наказі Міністерства оборони України № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України".

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Перш за все, щоб підтвердити діагноз та встановити ступінь придатності до військової служби, людина має пройти військово-лікарську комісію. Саме ВЛК видає висновок про придатність або не придатність.

Відповідно до вищезгаданого документа, серед різних хвороб та медичних станів, які можуть стати підставою для виключення з військового обліку, є такі шкірні захворювання:

  • атопічний дерматит з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;
  • звичайна пухирчатка;
  • герпетиформний дерматит;
  • поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;
  • псоріатична еритродермія.

У тексті наказу наголошується, що є шкірні захворювання, які роблять особу тимчасово непридатною для військової служби, з повторним проходженням ВЛК через 6-12 місяців, наприклад: 

  • рецидивні форми екземи;
  • обмежені форми псоріазу;
  • нейродерміт;
  • червоний плоский лишай;
  • кропив'янка;
  • еритема.

З усіма іншими шкірними захворюваннями ВЛК приймає рішення про придатність або обмежену придатність у період дії воєнного стану.

Раніше ми розповідали, чи можна отримати відстрочку від мобілізації через депресію

Нагадаємо, ми повідомляли, з цими хворобами нервової системи не мобілізують до ЗСУ.

Також ми інформували, які хвороби ШКТ звільняють від мобілізації під час воєнного стану.

війна
шкіра
хвороба
мобілізація
ВЛК
військовозобов'язані

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