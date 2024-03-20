Мобилизация в Украине 2024 — с какими болезнями кожи не берут в ряды ВСУ

Какие болезни кожи освобождают от мобилизации в ряды ВСУ — полный перечень
С начала полномасштабного вторжения россии в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины. В то же время, законодательством предусмотрены категории, имеющие право на отсрочку, в частности из-за состояния здоровья.
Основанием для освобождения от мобилизации могут быть и некоторые заболевания кожи. Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины №402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".
Прежде всего, чтобы подтвердить диагноз и установить степень пригодности к военной службе, человек должен пройти военно-врачебную комиссию. Именно ВВК выдает заключение о пригодности или непригодности.
Согласно вышеупомянутому документу, среди различных болезней и медицинских состояний, которые могут стать основанием для исключения из военного учета, есть следующие кожные заболевания:
- атопический дерматит с распространенной лихенификацией кожного покрова;
- обычная пузырчатка;
- герпетиформный дерматит;
- распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
- псориатическая эритродермия.
В тексте приказа отмечается, что есть кожные заболевания, которые делают лицо временно непригодным для военной службы, с повторным прохождением ВВК через 6-12 месяцев, например:
- рецидивирующие формы экземы;
- ограниченные формы псориаза;
- нейродермит;
- красный плоский лишай;
- крапивница;
- эритема.
Со всеми другими кожными заболеваниями ВВК принимает решение о пригодности или ограниченной пригодности в период действия военного положения.
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