Мобилизация в Украине 2024 — с какими болезнями кожи не берут в ряды ВСУ

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: УНИАН

С начала полномасштабного вторжения россии в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины. В то же время, законодательством предусмотрены категории, имеющие право на отсрочку, в частности из-за состояния здоровья.

Основанием для освобождения от мобилизации могут быть и некоторые заболевания кожи. Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины №402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Читайте также:

Прежде всего, чтобы подтвердить диагноз и установить степень пригодности к военной службе, человек должен пройти военно-врачебную комиссию. Именно ВВК выдает заключение о пригодности или непригодности.

Согласно вышеупомянутому документу, среди различных болезней и медицинских состояний, которые могут стать основанием для исключения из военного учета, есть следующие кожные заболевания:

атопический дерматит с распространенной лихенификацией кожного покрова;

обычная пузырчатка;

герпетиформный дерматит;

распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;

псориатическая эритродермия.

В тексте приказа отмечается, что есть кожные заболевания, которые делают лицо временно непригодным для военной службы, с повторным прохождением ВВК через 6-12 месяцев, например:

рецидивирующие формы экземы;

ограниченные формы псориаза;

нейродермит;

красный плоский лишай;

крапивница;

эритема.

Со всеми другими кожными заболеваниями ВВК принимает решение о пригодности или ограниченной пригодности в период действия военного положения.

Ранее мы рассказывали, можно ли получить отсрочку от мобилизации из-за депрессии.

Напомним, мы сообщали, с какими болезнями нервной системы не мобилизуют в ВСУ.

Также мы информировали, какие болезни ЖКТ освобождают от мобилизации во время военного положения.