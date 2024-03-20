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Какие болезни кожи освобождают от мобилизации в ряды ВСУ — полный перечень

20 марта 2024 18:03
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — с какими болезнями кожи не берут в ряды ВСУ
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

С начала полномасштабного вторжения россии в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины. В то же время, законодательством предусмотрены категории, имеющие право на отсрочку, в частности из-за состояния здоровья.

Основанием для освобождения от мобилизации могут быть и некоторые заболевания кожи. Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины №402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

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Прежде всего, чтобы подтвердить диагноз и установить степень пригодности к военной службе, человек должен пройти военно-врачебную комиссию. Именно ВВК выдает заключение о пригодности или непригодности.

Согласно вышеупомянутому документу, среди различных болезней и медицинских состояний, которые могут стать основанием для исключения из военного учета, есть следующие кожные заболевания:

  • атопический дерматит с распространенной лихенификацией кожного покрова;
  • обычная пузырчатка;
  • герпетиформный дерматит;
  • распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
  • псориатическая эритродермия.

В тексте приказа отмечается, что есть кожные заболевания, которые делают лицо временно непригодным для военной службы, с повторным прохождением ВВК через 6-12 месяцев, например:

  • рецидивирующие формы экземы;
  • ограниченные формы псориаза;
  • нейродермит;
  • красный плоский лишай;
  • крапивница;
  • эритема.

Со всеми другими кожными заболеваниями ВВК принимает решение о пригодности или ограниченной пригодности в период действия военного положения.

Ранее мы рассказывали, можно ли получить отсрочку от мобилизации из-за депрессии.

Напомним, мы сообщали, с какими болезнями нервной системы не мобилизуют в ВСУ.

Также мы информировали, какие болезни ЖКТ освобождают от мобилизации во время военного положения.

война
кожа
болезнь
мобилизация
ВВК
военнообязанные

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