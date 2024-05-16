Які особи з інвалідністю та їхні родичі не підлягають мобілізації — повний перелік

Чоловік доглядає батька в інвалідному візку. Ілюстративне фото: freepik.com

Новий закон про мобілізацію набирає чинності 18 травня, згідно з ним встановлюються нові критерії для українців, які не підлягають призову. До категорій громадян, яких не призвуть на військову службу, належать і особи з інвалідністю, а також їхні опікуни.

Про це повідомляє ТСН.ua у вівторок, 14 травня.

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До категорій українців, які не підлягають мобілізації, належать:

особи з усіма групами інвалідності. Проте ті українці, чию інвалідність II та III груп, окрім військових, було встановлено після 24 лютого 2022 року, мають знову пройти медогляд. Обмежено придатні теж повинні пройти повторну перевірку ВЛК, відповідно до висновку якої їх визнають або придатними, або непридатними до служби;

особи, які згідно з висновком ВЛК визнані тимчасово непридатними до служби за станом здоров’я на 6-12 місяців;

ті, в кого дружина або чоловік має інвалідність І чи II групи;

ті, в кого дружина чи чоловік має інвалідність III групи, встановлену внаслідок відсутності кінцівок (кінцівки), кистей (кисті), стоп (стопи), одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових, психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини;

ті, хто утримує одного з батьків з інвалідністю І чи II групи або хто має одного з батьків дружини або чоловіка з інвалідністю І чи II групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними, та згідно з законом повинні забезпечувати утримання (окрім випадків, коли такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі). Якщо немає інших осіб, які не є військовозобов'язаними, тоді за особою з інвалідністю І або II групи може доглядати лише одна людина, яка є військовозобов'язаною, на вибір особи з інвалідністю;

особи, які є родичами другого ступеня споріднення, а саме рідні брати та сестри, баба, дід з боку матері й з боку батька, онуки, особи з інвалідністю I або II групи і зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та якщо відсутні члени сім’ї першого ступеня споріднення або не можуть доглядати, бо самі потребують догляду). Потрібне підтвердження висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії;

опікун особи, визнаної судом недієздатною.

Нагадаємо, що відомо, які категорії військовозобов'язаних втратять право на відстрочку від мобілізації згідно з новим законом, який набуває чинності 18 травня. Також ми повідомляли, як не втратити відстрочку з догляду за одним з батьків з інвалідністю.