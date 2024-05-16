Какие лица с инвалидностью и их родственники не подлежат мобилизации — полный перечень

Мужчина ухаживает за отцом в инвалидной коляске. Иллюстративное фото: freepik.com

Новый закон о мобилизации вступает в силу 18 мая, согласно которому устанавливаются новые критерии для украинцев, не подлежащих призыву. К категориям граждан, которых не призовут на военную службу, относятся и лица с инвалидностью, а также их опекуны.

Об этом сообщает ТСН.ua во вторник, 14 мая.

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К категориям украинцев, не подлежащих мобилизации, относятся:

лица со всеми группами инвалидности. Однако те украинцы, чья инвалидность II и III групп, кроме военных, была установлена после 24 февраля 2022 года, должны снова пройти медосмотр. Ограниченно пригодные должны пройти повторную проверку ВВК, согласно выводу которой их признают либо пригодными, либо непригодными к службе;

лица, которые согласно заключению ВВК признаны временно непригодными к службе по состоянию здоровья на 6-12 месяцев;

те, у кого жена или муж имеет инвалидность I или II группы;

те, у кого жена или муж имеет инвалидность III группы, установленную вследствие отсутствия конечностей (конечности), кистей (кисти), стоп (стопы), одного из четных органов или онкологического заболевания, умственных, психических пороков или наличия у такого лица несовершеннолетнего ребенка;

те, кто содержит одного из родителей с инвалидностью I или II группы, или имеющих одного из родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных, и по закону должны обеспечивать содержание (кроме случаев, когда такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, отбывают наказание в виде лишения свободы). Если нет других лиц, не военнообязанных, тогда за лицом с инвалидностью I или II группы может ухаживать только один человек, который является военнообязанным, по выбору лица с инвалидностью;

лица, являющиеся родственниками второй степени родства, а именно родные братья и сестры, бабушка, дедушка со стороны матери и со стороны отца, внуки, лица с инвалидностью I или II группы и занятые постоянным уходом за ней (не более одного и если отсутствуют члены семьи первой степени родства или не могут ухаживать, потому что сами нуждаются в уходе). Необходимо подтверждение выводом медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии;

опекун лица, признанного судом недееспособным.

Напомним, что известно, какие категории военнообязанных лишатся права на отсрочку от мобилизации согласно новому закону, который вступает в силу 18 мая. Также мы сообщали, как не потерять отсрочку по уходу за одним из родителей с инвалидностью.