Відстрочка по догляду за батьками з інвалідністю — який документ треба мати

Військовозобов'язаний в ТЦК та СП з документами. Фото: armyinform.com.ua

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 11 серпня 2024 року. Тож, військовозобов'язаних чоловіків і надалі призиватимуть на військову службу. Проте деякі категорії мають право на відстрочку. Зокрема ті громадяни, які здійснюють догляд за одним з батьків з інвалідністю. У такому разі для отримання відстрочки, необхідно обов'язково підтвердити, що вони є єдиною дитиною в сім’ї.

Як саме це правильно зробити, пояснив адвокат Андрій Карпенко.

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Так, за словами правозахисника, чинним законодавством України не передбачено отримання довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб. Відповідно не визначено орган, який видає таку довідку. Він зазначив, що довідка про склад сім'ї скасована наказом Мінсоцполітики від 17.07.2019 №1106.

Таким чином, щоб отримати відстрочку по догляду за батьками, військовозобов'язаний має оформити довідку про єдину дитину.

"Для розв'язання даного питання, необхідно звернутися до будь-якого нотаріуса на території України та оформити нотаріальну заяву про єдину дитину. Саме даний нотаріальний документ зазвичай називають довідкою про наявність єдиної дитини в родині", — пояснив юрист.

Андрій Карпенко зазначив, що нотаріальна заява оформлюється в довільній формі. Нотаріус, як правило, оформлює заяву наступного змісту:

"Компетентним органам за місцем вимоги" — шапка заяви. Під "шапкою" вказуються дані внутрішнього паспорта України заявника. За бажанням заявника, нотаріус може вказати дані закордонного паспорта. Посередині, прописується слово "Заява", після якого слідує основний текст, наприклад, він може бути таким: "Я, ПІБ, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, без будь-якого примусу як фізичного, так і морального, цією заявою повідомляю, що станом на поточну дату маю єдину дитину (доньку/сина) – ПІБ, дата і рік народження. Донька (син) має документ, що посвідчує особу, а саме паспорт (інформацію про документ). Про відповідальність за надання недостовірної інформації я, ПІБ, нотаріусом попереджена відповідно до чинного законодавства України. Текст цієї заяви прочитаний, його зміст мені зрозумілий і відповідає моїй волі". Після основного змісту вказується дата і ставиться підпис заявника. Далі свій підпис та печатку ставить нотаріус.

Юрист додав, що заявник, перед оформленням, може внести зміни в зміст нотаріальної заяви або в так звану довідку про єдину дитину в Україні, на свій розсуд.

Раніше ми інформували, як сину загиблого військового отримати відстрочку від мобілізації.

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