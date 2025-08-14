Відео
Які підприємства можуть бронювати всіх працівників — коментар МОУ

Які підприємства можуть бронювати всіх працівників — коментар МОУ

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 04:30
Які підприємства зможуть бронювати 100% працівників — відповідь Міноборони
Військовий квиток у руках чоловіка. Фото ілюстративне: depositohotos.com

Критично важливі підприємства на прифронтових територіях мають право надавати бронювання всім своїм працівникам. Відповідні зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних 13 серпня схвалив Кабмін.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Читайте також:

Що зміниться

Підприємства, які діють на території можливих або активних бойових дій, зможуть забронювати 100% працівників. За зміну ліміту бронювання відповідає державний орган, який визнав виробництво критично важливим. Відповідні правки він внесе через портал "Дія" після звернення ОВА.

В оборонному відомостві наголошують, що такі нововведення сприятимуть:

  • сталому функціонуванню прифронтових підприємств;
  • збереженню робочих місць;
  • безперервному виконанню підприємствами завдань у сфері оборони й життєзабезпечення регіонів.

Порядок бронювання залишається незмінним. Критично важливе підприємство має подати заяву в електронному вигляді через портал "Дія", після чого самостійно сформувати та подати списки людей, яким планує надати бронь.

Нагадаємо, в Україні зміняться правила отримання відстрочки. Йдеться про надання відстрочки студентам і педагогам.

Раніше 25-річний співак Wellboy заявив, що в разі отримання повістки ухилятися від мобілізації не буде. Також він розповів, чи проходив військову підготовку.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
