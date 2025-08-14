Які підприємства зможуть бронювати 100% працівників — відповідь Міноборони

Військовий квиток у руках чоловіка. Фото ілюстративне: depositohotos.com

Критично важливі підприємства на прифронтових територіях мають право надавати бронювання всім своїм працівникам. Відповідні зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних 13 серпня схвалив Кабмін.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Що зміниться

Підприємства, які діють на території можливих або активних бойових дій, зможуть забронювати 100% працівників. За зміну ліміту бронювання відповідає державний орган, який визнав виробництво критично важливим. Відповідні правки він внесе через портал "Дія" після звернення ОВА.

В оборонному відомостві наголошують, що такі нововведення сприятимуть:

сталому функціонуванню прифронтових підприємств;

збереженню робочих місць;

безперервному виконанню підприємствами завдань у сфері оборони й життєзабезпечення регіонів.

Порядок бронювання залишається незмінним. Критично важливе підприємство має подати заяву в електронному вигляді через портал "Дія", після чого самостійно сформувати та подати списки людей, яким планує надати бронь.

