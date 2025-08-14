Какие предприятия смогут бронировать 100% работников — ответ Минобороны

Военный билет в руках мужчины. Фото иллюстративное: depositohotos.com

Критически важные предприятия на прифронтовых территориях имеют право предоставлять бронирование всем своим работникам. Соответствующие изменения в порядке бронирования военнообязанных 13 августа одобрил Кабмин.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что изменится

Предприятия, которые действуют на территории возможных или активных боевых действий, смогут забронировать 100% работников. За изменение лимита бронирования отвечает государственный орган, который признал производство критически важным. Соответствующие правки он внесет через портал "Дія" после обращения ОВА.

В оборонном ведомстве отмечают, что такие нововведения будут способствовать:

устойчивому функционированию прифронтовых предприятий;

сохранению рабочих мест;

непрерывному выполнению предприятиями задач в сфере обороны и жизнеобеспечения регионов.

Порядок бронирования остается неизменным. Критически важное предприятие должно подать заявление в электронном виде через портал "Дія", после чего самостоятельно сформировать и подать списки людей, которым планирует предоставить бронь.

Напомним, в Украине изменятся правила получения отсрочки. Речь идет о предоставлении отсрочки студентам и педагогам.

