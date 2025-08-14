Какие предприятия смогут бронировать 100% работников — ответ Минобороны

Какие предприятия могут бронировать всех работников — ответ МОУ
Критически важные предприятия на прифронтовых территориях имеют право предоставлять бронирование всем своим работникам. Соответствующие изменения в порядке бронирования военнообязанных 13 августа одобрил Кабмин.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Что изменится
Предприятия, которые действуют на территории возможных или активных боевых действий, смогут забронировать 100% работников. За изменение лимита бронирования отвечает государственный орган, который признал производство критически важным. Соответствующие правки он внесет через портал "Дія" после обращения ОВА.
В оборонном ведомстве отмечают, что такие нововведения будут способствовать:
- устойчивому функционированию прифронтовых предприятий;
- сохранению рабочих мест;
- непрерывному выполнению предприятиями задач в сфере обороны и жизнеобеспечения регионов.
Порядок бронирования остается неизменным. Критически важное предприятие должно подать заявление в электронном виде через портал "Дія", после чего самостоятельно сформировать и подать списки людей, которым планирует предоставить бронь.
