Пільги для військовослужбовців, які самотужки виховують дітей

Військовий з дитиною. Фото: "Цензор.нет"

Батьки-одинаки, які служать у складі Збройних сил України, мають такі ж права, як і жінки-військовослужбовиці. Зокрема, це стосується відряджень, які можливі лише за згоди таких військових.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

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Пільги для військових батьків-одинаків

Коментуючи питання чоловіка, який служить в ЗСУ і самотужки виховує дітей, Карпенко наголосив, що в законодавстві передбачене збереження усіх соціальних пільг для жінок-військовослужбовиць.

"Ці пільги поширюються на батьків з числа військовослужбовців, які виховують дітей без матері (у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування у лікувальному закладі охорони здоров'я та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей)", — пояснив юрист.

Відрядження та добовий наряд

Він підкреслив, що відрядження для тих, хто мають дітей віком до 14 років, можливі лише за їхньої згоди.

"А до складу добового наряду військовослужбовці призначаються з дотриманням законодавства з питань охорони материнства і дитинства", — запевнив Карпенко.

Нагадаємо, ми писали, як батьку дитини з рідкісною хворобою не втратити відстрочку.

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