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Які пільги у ЗСУ має батько-одинак

16 липня 2024 01:06
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Пільги для військовослужбовців, які самотужки виховують дітей
Військовий з дитиною. Фото: "Цензор.нет"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Батьки-одинаки, які служать у складі Збройних сил України, мають такі ж права, як і жінки-військовослужбовиці. Зокрема, це стосується відряджень, які можливі лише за згоди таких військових.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

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Коментуючи питання чоловіка, який служить в ЗСУ і самотужки виховує дітей, Карпенко наголосив, що в законодавстві передбачене збереження усіх соціальних пільг для жінок-військовослужбовиць.

"Ці пільги поширюються на батьків з числа військовослужбовців, які виховують дітей без матері (у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування у лікувальному закладі охорони здоров'я та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей)", — пояснив юрист.

Відрядження та добовий наряд

Він підкреслив, що відрядження для тих, хто мають дітей віком до 14 років, можливі лише за їхньої згоди.

"А до складу добового наряду військовослужбовці призначаються з дотриманням законодавства з питань охорони материнства і дитинства", — запевнив Карпенко.

Нагадаємо, ми писали, як батьку дитини з рідкісною хворобою не втратити відстрочку

Також ми інформували, чи може бути звільнений від служби в ЗСУ батько, який офіційно перебуває в декреті, та чи має право він на відстрочку.

ЗСУ мобілізація пільги війна в Україні батьки

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