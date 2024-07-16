Льготы для военнослужащих, которые самостоятельно воспитывают детей

Военный с ребенком. Фото: "Цензор.нет"

Родители-одиночки, служащие в составе Вооруженных сил Украины, имеют такие же права, как и женщины-военнослужащие. В частности, это касается командировок, которые возможны только при согласии таких военных.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

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Льготы для военных родителей-одиночек

Комментируя вопрос мужчины, который служит в ВСУ и самостоятельно воспитывает детей, Карпенко подчеркнул, что в законодательстве предусмотрено сохранение всех социальных льгот для женщин-военнослужащих.

"Эти льготы распространяются на родителей из числа военнослужащих, воспитывающих детей без матери (в случае ее смерти, лишения родительских прав, на время пребывания в лечебном учреждении здравоохранения и в других случаях отсутствия материнской заботы о детях)", — пояснил юрист .

Командировка и суточный наряд

Он подчеркнул, что командировки для тех, кто имеет детей в возрасте до 14 лет, возможны только с их согласия.

"А в состав суточного наряда военнослужащие назначаются с соблюдением законодательства по охране материнства и детства", — заверил Карпенко.

Напомним, мы писали, как отцу ребенка с редкой болезнью не потерять отсрочку.

Также мы информировали, может ли быть уволен от службы в ВСУ отец, официально находящийся в декрете, и имеет ли право он на отсрочку.