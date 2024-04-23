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Які послуги за кордоном недоступні для українських призовників — перелік

23 квітня 2024 23:38
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Які послуги за кордоном недоступні для українських призовників — перелік
Українське консульство. Фото ілюстративне: pravda-en.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

До отримання додаткового роз'яснення нового закону про мобілізацію українські консульства не ослуговуватимуть чоловіків призовного віку за кордоном. Відтепер призовники, які перебувають за межами України, зможуть оформити лише послуги, що пов'язані з поверненням на Батьківщину.

Перелік питань, з якими чоловіки-українці віком від 18 до 60 років не можуть звертатися до консульств, у вівторок, 23 квітня, опублікували на сайті Міністерства закордонних справ України.

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Під заборону потрапили такі послуги як:

  • оформлення та заміна закордонного паспорта, внесення даних про дітей до закордонних паспортів батьків;
  • обмін посвідчення водія;
  • засвідчення документів та нотаріальні послуги;
  • отримання або відмова від громадянства;
  • соціальні виплати;
  • оформлення документів на постійне проживання за кордоном;
  • оформлення віз;
  • реєстрація актів цивільного стану (народження, реєстрація та розірвання шлюбу, реєстрація смерті, реєстрація зміни імені);
  • взяття на консульський облік.

У відомстві зазначають, що обмеження тимчасові. Після набуття закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" чинності 18 травня 2024 року процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону.

Нагадаємо, в Україні розпочалася "м'яка" мобілізація до лав Збройних Сил. Зокрема, призов проводять в аутріч-центрах і на сайтах пошуку роботи.

Раніше командувач Національної гвардії Олександр Півненко пояснив, за якої умови можлива ротація.

МЗС
військовий призов
мобілізація
послуги
закордон

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