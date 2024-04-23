Какие услуги за границей недоступны для украинских призывников — перечень

Украинское консульство. Фото иллюстративное: pravda-en.com

До получения дополнительного разъяснения нового закона о мобилизации украинские консульства не будут обслуживать мужчин призывного возраста за границей. Теперь призывники, которые находятся за пределами Украины, смогут оформить только услуги, связанные с возвращением на Родину.

Список вопросов, с которыми мужчины-украинцы в возрасте от 18 до 60 лет не могут обращаться в консульства, во вторник, 23 апреля, опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Украины.

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Под запрет попали такие услуги как:

оформление и замена загранпаспорта, внесение данных о детях в загранпаспорта родителей;

обмен водительского удостоверения;

удостоверение документов и нотариальные услуги;

получение или отказ от гражданства;

социальные выплаты;

оформление документов на постоянное проживание за границей;

оформление виз;

регистрация актов гражданского состояния (рождение, регистрация и расторжение брака, регистрация смерти, регистрация смены имени);

взятие на консульский учет.

В ведомстве отмечают, что ограничения временны. После вступления в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" 18 мая 2024 процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона.

Напомним, в Украине началась "мягкая" мобилизация в ряды Вооруженных сил. В частности, призыв проводятся в аутрич-центрах и на сайтах поиска работы.

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