Какие услуги за границей недоступны для украинских призывников — перечень
До получения дополнительного разъяснения нового закона о мобилизации украинские консульства не будут обслуживать мужчин призывного возраста за границей. Теперь призывники, которые находятся за пределами Украины, смогут оформить только услуги, связанные с возвращением на Родину.
Список вопросов, с которыми мужчины-украинцы в возрасте от 18 до 60 лет не могут обращаться в консульства, во вторник, 23 апреля, опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Украины.
Какие услуги недоступны для украинских мужчин призывного возраста
Под запрет попали такие услуги как:
- оформление и замена загранпаспорта, внесение данных о детях в загранпаспорта родителей;
- обмен водительского удостоверения;
- удостоверение документов и нотариальные услуги;
- получение или отказ от гражданства;
- социальные выплаты;
- оформление документов на постоянное проживание за границей;
- оформление виз;
- регистрация актов гражданского состояния (рождение, регистрация и расторжение брака, регистрация смерти, регистрация смены имени);
- взятие на консульский учет.
В ведомстве отмечают, что ограничения временны. После вступления в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" 18 мая 2024 процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона.
Напомним, в Украине началась "мягкая" мобилизация в ряды Вооруженных сил. В частности, призыв проводятся в аутрич-центрах и на сайтах поиска работы.
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