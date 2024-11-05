Мобілізація в Україні 2024 — які повноваження мають працівники ТЦК

Співробітники ТЦК та СП на робочому місці. Фото: Регіональне управління Сил ТрО "Схід" ЗСУ/Facebook

В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 7 лютого 2025 року. У цей період територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) виконують надзвичайно важливі функції в системі оборони держави, однак брак інформації щодо їхніх прав та повноважень часто стає причиною непорозумінь та конфліктів.

Які права та повноваження мають ТЦК та СП, розповідаємо далі у матеріалі.

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Так, перш за все, варто відзначити, що перелік повноважень ТЦК та СП було затверджено постановою Кабінету міністрів України №154.

Також деякі повноваження передбачені новою постановою КМУ №560 та Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Працівники ТЦК оформлюють документи. Фото: ТЦК та СП/Facebook

Перелік прав, завдань та повноважень ТЦК

Відповідно до норм закону, ТЦК та СП не тільки відіграють ключову роль у процесі мобілізації громадян, а і є "першою інстанцією" у питаннях ведення військового обліку та надання інформаційної та соціальної допомоги.

Серед головних завдань та повноважень ТЦК та СП:

проведення оповіщення громадян (зокрема мова йде про вручення повісток);

ознайомлення громадян України з їх правами та обов'язками;

ознайомлення громадян України з їх правами та обов'язками; призов громадян на військову службу;

проведення заходів з приписки громадян до призовних дільниць;

ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

оформлення та видача військово-облікових документів;

оформлення та видача військово-облікових документів; п еревірка військово-облікових документів (у період проведення мобілізації);

еревірка військово-облікових документів (у період проведення мобілізації); проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом;

участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві ЗСУ;

підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів;

забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори до ЗСУ, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з-поміж військовослужбовців ЗСУ та членів їх сімей;

розгляд звернень військовослужбовців, працівників та членів їх сімей, а також громадян із питань, що належать до компетенції ТЦК та СП;

розгляд звернень військовослужбовців, працівників та членів їх сімей, а також громадян із питань, що належать до компетенції ТЦК та СП; участь у військово-патріотичному вихованні громадян.

Також працівники ТЦК мають право на фото- та відеофіксацію процесу перевірки військових документів або вручення повісток із використанням відповідних технічних приладів, засобів або спеціалізованого програмного забезпечення з доступом до відповідного реєстру.

Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Штрафи, затримання та доставка до ТЦК та СП — що говорить закон

ТЦК мають право за необхідності виписувати постанови про притягнення військовозобов'язаного до адміністративної відповідальності без складання протоколу про адміністративне правопорушення за ст. 210, 210-1, 211 КУпАП.

ТЦК здійснюють розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень — відповідно та з дотриманням КУпАП.

Також вони можуть звертатися до Національної поліції або її територіальних підрозділів щодо надання відомостей стосовно призовників про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутності (наявності) судимості та щодо доставлення до ТЦК та СП осіб, які вчинили адміністративні правопорушення (передбачені ст. 210 і 210-1 КУпАП).

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