Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово arrow

Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

29 жовтня 2024 18:43
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні з 1 листопада 2024 — кого заберуть до ЗСУ першочергово
Воїни стрілецького батальйону Львівщини. Фото: varta1.com.ua
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого 2025 року, адже росія не зупиняє повномасштабну війну проти нашої держави. А це означає, що призов на військову службу триватиме й далі.   

Кого у листопаді 2024 року першочергово призиватимуть до лав Збройних сил України, розповідаємо далі в матеріалі. 

Читайте також:

Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року

Наразі мобілізаційні розпорядження, так звану бойову повістку, можуть отримати громадяни від 25 до 50 років. Особи старше 50 років можуть бути мобілізовані за окремим мобілізаційним розпорядженням, якщо мають дефіцитну військово-облікову спеціальність. 

Першочергово призову на військову службу в листопаді 2024 року підлягатимуть: 

  • військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 50 років, яких ВЛК визнала придатними за станом здоров'я (мобілізуватимуть осіб з бойовим досвідом та без нього);
  • чоловіки віком від 25 до 60 років, які раніше мали статус "обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану" (вони повинні повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року; мобілізація можлива, якщо таких осіб визнають придатними);
  • чоловіки, які мають дефіцитну військово-облікову спеціальність. 

 

Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року
Українські військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Хто може долучитися до лав ЗСУ за власним бажанням

За власним бажанням долучитися до української армії, підписавши контракт, можуть:

  • призовники від 18 до 25 років, які раніше не проходили строкову службу;
  • жінки, які придатні за станом здоров'я;
  • особи з інвалідністю (якщо ВЛК видасть висновок, що така особа може виконувати певні задачі та обов'язки й нести військову службу);
  • ті, хто мають право на відстрочку від мобілізації;
  • громадяни інших країн, які хочуть захищати Україну.

Слід зазначити, що військове керівництво нашої держави неодноразово підкреслювало: українська армія потребує не лише людей з бойовим досвідом, які проходитимуть службу на передовій, але й спеціалістів з інших галузей, таких як:

  • водії;
  • зварювальники;
  • фахівці зі зв'язку;
  • IT-спеціалісти;
  • кухарі;
  • медичні працівники;
  • діловоди;
  • бухгалтери та інші.

Раніше ми писали, хто зможе оформити відстрочку від мобілізації у листопаді 2024 року. 

Нагадаємо, ми повідомляли, як мобілізують чоловіків 50+ та куди направляють служити.

Також ми інформували, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 листопада 2024 року.

ТЦК та СП військовозобов'язані листопад мобілізація війна ЗСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:58 Одеський бізнесмен обманув державу на 4,5 млн — деталі

18:54 Заїхати на Південний міст стане складніше — частково обмежать рух

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

18:39 В Одеській області стане менше корупції — що зробить НАЗК

18:27 Росія атакувала Одещину ракетою Х-31 — фото

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

18:22 "Океан Ельзи" та SoftServe збирають на швидкі для ЗСУ — фото

18:13 Єрмак відвідав США та зустрівся з Джейком Салліваном

18:12 У Харкові судили жінку, яка коригувала російські ракети

18:07 Помилки у деклараціях чиновників Одеської ОВА — через незнання

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

18:58 Одеський бізнесмен обманув державу на 4,5 млн — деталі

18:54 Заїхати на Південний міст стане складніше — частково обмежать рух

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

18:39 В Одеській області стане менше корупції — що зробить НАЗК

18:27 Росія атакувала Одещину ракетою Х-31 — фото

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

18:22 "Океан Ельзи" та SoftServe збирають на швидкі для ЗСУ — фото

18:13 Єрмак відвідав США та зустрівся з Джейком Салліваном

18:12 У Харкові судили жінку, яка коригувала російські ракети

18:07 Помилки у деклараціях чиновників Одеської ОВА — через незнання

17:48 Юрист пояснив, як скасувати штраф від ТЦК через суд

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

Text

13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

Text

12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

Text

08:35 Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

Text

08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
Text

21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні