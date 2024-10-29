Мобілізація в Україні з 1 листопада 2024 — кого заберуть до ЗСУ першочергово

Воїни стрілецького батальйону Львівщини. Фото: varta1.com.ua

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого 2025 року, адже росія не зупиняє повномасштабну війну проти нашої держави. А це означає, що призов на військову службу триватиме й далі.

Кого у листопаді 2024 року першочергово призиватимуть до лав Збройних сил України, розповідаємо далі в матеріалі.

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Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року

Наразі мобілізаційні розпорядження, так звану бойову повістку, можуть отримати громадяни від 25 до 50 років. Особи старше 50 років можуть бути мобілізовані за окремим мобілізаційним розпорядженням, якщо мають дефіцитну військово-облікову спеціальність.

Першочергово призову на військову службу в листопаді 2024 року підлягатимуть:

військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 50 років, яких ВЛК визнала придатними за станом здоров'я (мобілізуватимуть осіб з бойовим досвідом та без нього);

чоловіки віком від 25 до 60 років, які раніше мали статус "обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану" (вони повинні повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року; мобілізація можлива, якщо таких осіб визнають придатними);

чоловіки, які мають дефіцитну військово-облікову спеціальність.

Українські військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Хто може долучитися до лав ЗСУ за власним бажанням

За власним бажанням долучитися до української армії, підписавши контракт, можуть:

призовники від 18 до 25 років, які раніше не проходили строкову службу;

жінки, які придатні за станом здоров'я;

особи з інвалідністю (якщо ВЛК видасть висновок, що така особа може виконувати певні задачі та обов'язки й нести військову службу);

ті, хто мають право на відстрочку від мобілізації;

громадяни інших країн, які хочуть захищати Україну.

Слід зазначити, що військове керівництво нашої держави неодноразово підкреслювало: українська армія потребує не лише людей з бойовим досвідом, які проходитимуть службу на передовій, але й спеціалістів з інших галузей, таких як:

водії;

зварювальники;

фахівці зі зв'язку;

IT-спеціалісти;

кухарі;

медичні працівники;

діловоди;

бухгалтери та інші.

Раніше ми писали, хто зможе оформити відстрочку від мобілізації у листопаді 2024 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, як мобілізують чоловіків 50+ та куди направляють служити.

Також ми інформували, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 листопада 2024 року.