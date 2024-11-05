Мобилизация в Украине 2024 — какие полномочия имеют работники ТЦК

Какими правами и полномочиями обладают ТЦК и СП — полный перечень
В Украине продлено военное положение и всеобщую мобилизацию до 7 февраля 2025 года. В этот период территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) выполняют чрезвычайно важные функции в системе обороны государства, однако нехватка информации об их правах и полномочиях часто становится причиной недоразумений и конфликтов.
Какими правами и полномочиями обладают ТЦК и СП, рассказываем далее в материале.
Полномочия ТЦК — какие законы регулируют данный вопрос
Так, прежде всего стоит отметить, что перечень полномочий ТЦК и СП был утвержден постановлением Кабинета министров Украины №154.
Также некоторые полномочия предусмотрены новым постановлением КМУ №560 и Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Перечень прав, задач и полномочий ТЦК
Согласно нормам закона, ТЦК и СП не только играют ключевую роль в процессе мобилизации граждан, но и являются "первой инстанцией" в вопросах ведения военного учета и предоставления информационной и социальной помощи.
Среди главных задач и полномочий ТЦК и СП:
- проведение оповещения граждан (в частности, речь идет о вручении повесток);
- ознакомление граждан Украины с их правами и обязанностями;
- призыв граждан на военную службу;
- проведение мероприятий по приписке граждан к призывным участкам;
- ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;
- оформление и выдача военно-учетных документов;
- проверка военно-учетных документов (в период проведения мобилизации);
- проведение отбора кандидатов для принятия военной службы по контракту;
- участие в отборе граждан для прохождения службы в военном резерве ВСУ;
- подготовка и проведение в особый период мобилизации человеческих и транспортных ресурсов;
- обеспечение организации социальной и правовой защиты военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные и специальные собрания в ВСУ, ветеранов войны и военной службы, пенсионеров из военнослужащих ВСУ и членов их семей;
- рассмотрение обращений военнослужащих, работников и членов их семей, а также граждан по вопросам, относящимся к компетенции ТЦК и СП;
- участие в военно-патриотическом воспитании граждан.
Также работники ТЦК имеют право на фото- и видеофиксацию процесса проверки военных документов или вручение повесток с использованием соответствующих технических приборов, средств или специализированного программного обеспечения с доступом к соответствующему реестру.
Штрафы, задержание и доставка в ТЦК и СП — что говорит закон
ТЦК имеют право при необходимости выписывать постановления о привлечении военнообязанного к административной ответственности без составления протокола об административном правонарушении по ст. 210, 210-1, 211 КУоАП.
ТЦК осуществляют рассмотрение дел об административных правонарушениях и наложение административных взысканий соответственно и с соблюдением КУоАП.
Также они могут обращаться в Национальную полицию или ее территориальные подразделения о предоставлении сведений относительно призывников о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости и относительно доставки в ТЦК и СП лиц, совершивших административные правонарушения (предусмотренных ст. 210 и 210-1 КУоАП).
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