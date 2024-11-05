Мобилизация в Украине 2024 — какие полномочия имеют работники ТЦК

Сотрудники ТЦК и СП на рабочем месте. Фото: Региональное управление Сил ТрО "Восток" ВСУ/Facebook

В Украине продлено военное положение и всеобщую мобилизацию до 7 февраля 2025 года. В этот период территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) выполняют чрезвычайно важные функции в системе обороны государства, однако нехватка информации об их правах и полномочиях часто становится причиной недоразумений и конфликтов.

Какими правами и полномочиями обладают ТЦК и СП, рассказываем далее в материале.

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Так, прежде всего стоит отметить, что перечень полномочий ТЦК и СП был утвержден постановлением Кабинета министров Украины №154.

Также некоторые полномочия предусмотрены новым постановлением КМУ №560 и Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Сотрудники ТЦК оформляют документы. Фото: ТЦК и СП/Facebook

Перечень прав, задач и полномочий ТЦК

Согласно нормам закона, ТЦК и СП не только играют ключевую роль в процессе мобилизации граждан, но и являются "первой инстанцией" в вопросах ведения военного учета и предоставления информационной и социальной помощи.

Среди главных задач и полномочий ТЦК и СП:

проведение оповещения граждан (в частности, речь идет о вручении повесток);

ознакомление граждан Украины с их правами и обязанностями;

ознакомление граждан Украины с их правами и обязанностями; призыв граждан на военную службу;

проведение мероприятий по приписке граждан к призывным участкам;

ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;

оформление и выдача военно-учетных документов;

оформление и выдача военно-учетных документов; п роверка военно-учетных документов (в период проведения мобилизации);

роверка военно-учетных документов (в период проведения мобилизации); проведение отбора кандидатов для принятия военной службы по контракту;

участие в отборе граждан для прохождения службы в военном резерве ВСУ;

подготовка и проведение в особый период мобилизации человеческих и транспортных ресурсов;

обеспечение организации социальной и правовой защиты военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные и специальные собрания в ВСУ, ветеранов войны и военной службы, пенсионеров из военнослужащих ВСУ и членов их семей;

рассмотрение обращений военнослужащих, работников и членов их семей, а также граждан по вопросам, относящимся к компетенции ТЦК и СП;

рассмотрение обращений военнослужащих, работников и членов их семей, а также граждан по вопросам, относящимся к компетенции ТЦК и СП; участие в военно-патриотическом воспитании граждан.

Также работники ТЦК имеют право на фото- и видеофиксацию процесса проверки военных документов или вручение повесток с использованием соответствующих технических приборов, средств или специализированного программного обеспечения с доступом к соответствующему реестру.

Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Штрафы, задержание и доставка в ТЦК и СП — что говорит закон

ТЦК имеют право при необходимости выписывать постановления о привлечении военнообязанного к административной ответственности без составления протокола об административном правонарушении по ст. 210, 210-1, 211 КУоАП.

ТЦК осуществляют рассмотрение дел об административных правонарушениях и наложение административных взысканий соответственно и с соблюдением КУоАП.

Также они могут обращаться в Национальную полицию или ее территориальные подразделения о предоставлении сведений относительно призывников о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости и относительно доставки в ТЦК и СП лиц, совершивших административные правонарушения (предусмотренных ст. 210 и 210-1 КУоАП).

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