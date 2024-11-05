Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Какими правами и полномочиями обладают ТЦК и СП — полный перечень arrow

Какими правами и полномочиями обладают ТЦК и СП — полный перечень

5 ноября 2024 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — какие полномочия имеют работники ТЦК
Сотрудники ТЦК и СП на рабочем месте. Фото: Региональное управление Сил ТрО "Восток" ВСУ/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продлено военное положение и всеобщую мобилизацию до 7 февраля 2025 года. В этот период территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) выполняют чрезвычайно важные функции в системе обороны государства, однако нехватка информации об их правах и полномочиях часто становится причиной недоразумений и конфликтов.

Какими правами и полномочиями обладают ТЦК и СП, рассказываем далее в материале.

Читайте также:

Полномочия ТЦК — какие законы регулируют данный вопрос

Так, прежде всего стоит отметить, что перечень полномочий ТЦК и СП был утвержден постановлением Кабинета министров Украины №154.

Также некоторые полномочия предусмотрены новым постановлением КМУ №560 и Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

 

Перечень прав, задач и полномочий ТЦК
Сотрудники ТЦК оформляют документы. Фото: ТЦК и СП/Facebook

Перечень прав, задач и полномочий ТЦК

Согласно нормам закона, ТЦК и СП не только играют ключевую роль в процессе мобилизации граждан, но и являются "первой инстанцией" в вопросах ведения военного учета и предоставления информационной и социальной помощи.

Среди главных задач и полномочий ТЦК и СП:

  • проведение оповещения граждан (в частности, речь идет о вручении повесток);
  • ознакомление граждан Украины с их правами и обязанностями;
  • призыв граждан на военную службу;
  • проведение мероприятий по приписке граждан к призывным участкам;
  • ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;
  • оформление и выдача военно-учетных документов;
  • проверка военно-учетных документов (в период проведения мобилизации);
  • проведение отбора кандидатов для принятия военной службы по контракту;
  • участие в отборе граждан для прохождения службы в военном резерве ВСУ;
  • подготовка и проведение в особый период мобилизации человеческих и транспортных ресурсов;
  • обеспечение организации социальной и правовой защиты военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные и специальные собрания в ВСУ, ветеранов войны и военной службы, пенсионеров из военнослужащих ВСУ и членов их семей;
  • рассмотрение обращений военнослужащих, работников и членов их семей, а также граждан по вопросам, относящимся к компетенции ТЦК и СП;
  • участие в военно-патриотическом воспитании граждан.

Также работники ТЦК имеют право на фото- и видеофиксацию процесса проверки военных документов или вручение повесток с использованием соответствующих технических приборов, средств или специализированного программного обеспечения с доступом к соответствующему реестру.

 

Штрафы, задержание и доставка в ТЦК и СП - что говорит закон
Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Штрафы, задержание и доставка в ТЦК и СП — что говорит закон

ТЦК имеют право при необходимости выписывать постановления о привлечении военнообязанного к административной ответственности без составления протокола об административном правонарушении по ст. 210, 210-1, 211 КУоАП.

ТЦК осуществляют рассмотрение дел об административных правонарушениях и наложение административных взысканий соответственно и с соблюдением КУоАП.

Также они могут обращаться в Национальную полицию или ее территориальные подразделения о предоставлении сведений относительно призывников о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости и относительно доставки в ТЦК и СП лиц, совершивших административные правонарушения (предусмотренных ст. 210 и 210-1 КУоАП).

Ранее мы писали, какую информацию о себе не следует рассказывать работникам ТЦК и СП.

Напомним, мы сообщали, какое наказание ожидает за отсутствие документов при встрече с ТЦК.

Также мы информировали, кого в ноябре 2024 года будут мобилизовать в первую очередь в ряды ВСУ.

Украина ТЦК и СП военнообязанные мобилизация полномочия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:43 Украинские полярники нашли первое в 2024 году яйцо пингвина

02:30 Какими правами и полномочиями обладают ТЦК и СП — полный перечень

01:46 С какого курса студентов ждет обязательная военная подготовка

01:32 Продавал трофейное оружие для помощи ВСУ — как наказал суд

00:30 Какие документы должны быть при себе у военного

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

00:11 В Харькове прогремели мощные взрывы

00:09 Прогулки можно планировать — прогноз погоды во Львове

4 ноября 2024

23:56 Штраф за хранение дров — как будут наказывать людей из села

23:53 Солдат придумал болезнь матери и сбежал из части — что решил суд

Text

23:52 Российский оппозиционер подсказал, что может остановить Путина

02:43 Украинские полярники нашли первое в 2024 году яйцо пингвина

02:30 Какими правами и полномочиями обладают ТЦК и СП — полный перечень

01:46 С какого курса студентов ждет обязательная военная подготовка

01:32 Продавал трофейное оружие для помощи ВСУ — как наказал суд

00:30 Какие документы должны быть при себе у военного

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

00:11 В Харькове прогремели мощные взрывы

00:09 Прогулки можно планировать — прогноз погоды во Львове

4 ноября 2024

23:56 Штраф за хранение дров — как будут наказывать людей из села

23:53 Солдат придумал болезнь матери и сбежал из части — что решил суд

23:36 В Киеве слышны взрывы — что известно

Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

23:52 Российский оппозиционер подсказал, что может остановить Путина

Text

22:42 Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Text

17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

Text

13:08 Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Text

12:44 "Идеальный" солдат — военный аналитик дал характеристику

Text

08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали