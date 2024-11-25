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Які речі видає держава мобілізованим та як часто їх замінюють

25 листопада 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Що видають мобілізованим — повний список спорядження та форми і терміни заміни
Військовий перевіряє форму. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мобілізовані військовослужбовці отримують бойовий єдиний комплект. Це набір обмундирування, взуття, спорядження та засобів індивідуального захисту, необхідних для виконання службових завдань.

Що дає держава мобілізованим військовим — читайте на Новини.LIVE.

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Склад бойового комплекту №1

До бойового комплекту входять такі предмети:

  • Шолом (у комплекті три чохли).
  • Бронежилет.
  • Балістичні окуляри (розраховані на два роки).

Одяг:

  • костюм (кітель і штани) — два комплекти на два роки, додаткові штани видаються щороку;
  • зимові куртка та штани — по одному комплекту на два роки;
  • бойова сорочка — дві штуки на два роки;
  • сорочки поло — дві штуки на два роки;
  • фліска — одна на два роки.

Головні убори:

  • кашкет, кепі;
  • шапка-феска та зимова шапка;
  • панама.

Рукавички:

  • демісезонні та зимові — по одній парі щороку;
  • тактичні рукавиці.

Шарфи:

  • літній шарф-труба;
  • зимовий шарф-труба.

Інші речі:

  • спальний мішок;
  • каремат;
  • ремінь;
  • казанок, фляга;
  • сидіння польове;
  • транспортна та адміністративна сумки;
  • сумка-підсумок для предметів особистої гігієни.

Білизна та аксесуари:

  • футболки;
  • труси;
  • шкарпетки (зимові та літні);
  • два комплекти термобілизни (демісезонна і зимова).

Що видають військовим для зимового періоду

Взимку держава забезпечує військовослужбовців додатковими речами згідно з наказом №232. У список входять:

  • зимова шапка;
  • теплі куртка та штани;
  • зимові рукавички;
  • зимовий шарф-труба;
  • зимова натільна білизна;
  • зимові шкарпетки;
  • зимові черевики;
  • засоби обігріву рук, ніг та тулуба.

Як часто видають нову форму та спорядження

Видача речового майна здійснюється після закінчення терміну його експлуатації або носіння.

Для підрозділів, які перебувають у зоні бойових дій, встановлені особливі умови. У таких випадках речі зношуються швидше, і заміна здійснюється одразу після їх непридатності до використання.

Нагадаємо, уряд України затвердив нові правила бронювання від мобілізації, які обмежують строк дії деяких відстрочок до лютого 2025 року. Також рекрутингова платформа пояснила різницю між пріоритетним та непріоритетним підрозділом в ЗСУ та що варто врахувати рекрутеру. 

ЗСУ одяг речі мобілізація майно військовослужбовці

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