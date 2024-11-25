Выдающие мобилизованным — полный список снаряжения и формы и сроки замены

Военный проверяет форму. Фото: УНИАН

Мобилизированные военнослужащие получают единый боевой комплект. Это набор обмундирования, обуви, снаряжения и средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения служебных задач.

Что дает государство мобилизованным военным, читайте на Новини.LIVE.

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Состав боевого комплекта №1

В боевой комплект входят следующие предметы:

Шлем (в комплекте три чехла).

Бронежилет.

Баллистические очки (рассчитаны на два года).

Одежда:

костюм (китель и штаны) — два комплекта в два года, дополнительные штаны выдаются ежегодно;

зимние куртка и брюки — по одному комплекту на два года;

боевая рубашка — две штуки в два года;

рубашки поло — две штуки в два года;

флиска — одна на два года.

Головные уборы:

фуражка, кепи;

шапка-феска и зимняя шапка;

панама.

Перчатки:

демисезонные и зимние — по одной паре каждый год;

тактические перчатки.

Шарфы:

летний шарф-труба;

зимний шарф-труба.

Другие вещи:

спальный мешок;

каремат;

ремень;

котелок, фляга;

сиденье полевое;

транспортная и административная сумки;

сумка-результат для предметов личной гигиены.

Белье и аксессуары:

футболки;

трусы;

носки (зимние и летние);

два комплекта термобелья (демисезонное и зимнее).

Что выдают военным для зимнего периода

Зимой государство обеспечивает военнослужащих дополнительными вещами согласно приказу №232. В список входят:

зимняя шапка;

теплые куртка и брюки;

зимние перчатки;

зимний шарф-труба;

зимнее нательное белье;

зимние носки;

зимние ботинки;

средства обогрева рук, ног и туловища.

Как часто выдают новую форму и снаряжение

Выдача вещевого имущества производится по истечении срока его эксплуатации или ношения.

Для подразделений, находящихся в зоне боевых действий, установлены особые условия. В таких случаях вещи изнашиваются быстрее, и замена производится сразу после их непригодности к использованию.

Напомним, правительство Украины утвердило новые правила бронирования от мобилизации, ограничивающие срок действия некоторых отсрочек до февраля 2025 года. Также рекрутинговая платформа объяснила разницу между приоритетным и неприоритетным подразделением в ВСУ и что следует учесть рекрутеру.