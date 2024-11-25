Выдающие мобилизованным — полный список снаряжения и формы и сроки замены

Какие вещи выдает государство мобилизованным и как часто меняют
Мобилизированные военнослужащие получают единый боевой комплект. Это набор обмундирования, обуви, снаряжения и средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения служебных задач.
Что дает государство мобилизованным военным, читайте на Новини.LIVE.
Состав боевого комплекта №1
В боевой комплект входят следующие предметы:
- Шлем (в комплекте три чехла).
- Бронежилет.
- Баллистические очки (рассчитаны на два года).
Одежда:
- костюм (китель и штаны) — два комплекта в два года, дополнительные штаны выдаются ежегодно;
- зимние куртка и брюки — по одному комплекту на два года;
- боевая рубашка — две штуки в два года;
- рубашки поло — две штуки в два года;
- флиска — одна на два года.
Головные уборы:
- фуражка, кепи;
- шапка-феска и зимняя шапка;
- панама.
Перчатки:
- демисезонные и зимние — по одной паре каждый год;
- тактические перчатки.
Шарфы:
- летний шарф-труба;
- зимний шарф-труба.
Другие вещи:
- спальный мешок;
- каремат;
- ремень;
- котелок, фляга;
- сиденье полевое;
- транспортная и административная сумки;
- сумка-результат для предметов личной гигиены.
Белье и аксессуары:
- футболки;
- трусы;
- носки (зимние и летние);
- два комплекта термобелья (демисезонное и зимнее).
Что выдают военным для зимнего периода
Зимой государство обеспечивает военнослужащих дополнительными вещами согласно приказу №232. В список входят:
- зимняя шапка;
- теплые куртка и брюки;
- зимние перчатки;
- зимний шарф-труба;
- зимнее нательное белье;
- зимние носки;
- зимние ботинки;
- средства обогрева рук, ног и туловища.
Как часто выдают новую форму и снаряжение
Выдача вещевого имущества производится по истечении срока его эксплуатации или ношения.
Для подразделений, находящихся в зоне боевых действий, установлены особые условия. В таких случаях вещи изнашиваются быстрее, и замена производится сразу после их непригодности к использованию.
Напомним, правительство Украины утвердило новые правила бронирования от мобилизации, ограничивающие срок действия некоторых отсрочек до февраля 2025 года. Также рекрутинговая платформа объяснила разницу между приоритетным и неприоритетным подразделением в ВСУ и что следует учесть рекрутеру.
Читайте Новини.LIVE!