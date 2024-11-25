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Какие вещи выдает государство мобилизованным и как часто меняют

25 ноября 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выдающие мобилизованным — полный список снаряжения и формы и сроки замены
Военный проверяет форму. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мобилизированные военнослужащие получают единый боевой комплект. Это набор обмундирования, обуви, снаряжения и средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения служебных задач.

Что дает государство мобилизованным военным, читайте на Новини.LIVE.

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Состав боевого комплекта №1

В боевой комплект входят следующие предметы:

  • Шлем (в комплекте три чехла).
  • Бронежилет.
  • Баллистические очки (рассчитаны на два года).

Одежда:

  • костюм (китель и штаны) — два комплекта в два года, дополнительные штаны выдаются ежегодно;
  • зимние куртка и брюки — по одному комплекту на два года;
  • боевая рубашка — две штуки в два года;
  • рубашки поло — две штуки в два года;
  • флиска — одна на два года.

Головные уборы:

  • фуражка, кепи;
  • шапка-феска и зимняя шапка;
  • панама.

Перчатки:

  • демисезонные и зимние — по одной паре каждый год;
  • тактические перчатки.

Шарфы:

  • летний шарф-труба;
  • зимний шарф-труба.

Другие вещи:

  • спальный мешок;
  • каремат;
  • ремень;
  • котелок, фляга;
  • сиденье полевое;
  • транспортная и административная сумки;
  • сумка-результат для предметов личной гигиены.

Белье и аксессуары:

  • футболки;
  • трусы;
  • носки (зимние и летние);
  • два комплекта термобелья (демисезонное и зимнее).

Что выдают военным для зимнего периода

Зимой государство обеспечивает военнослужащих дополнительными вещами согласно приказу №232. В список входят:

  • зимняя шапка;
  • теплые куртка и брюки;
  • зимние перчатки;
  • зимний шарф-труба;
  • зимнее нательное белье;
  • зимние носки;
  • зимние ботинки;
  • средства обогрева рук, ног и туловища.

Как часто выдают новую форму и снаряжение

Выдача вещевого имущества производится по истечении срока его эксплуатации или ношения.

Для подразделений, находящихся в зоне боевых действий, установлены особые условия. В таких случаях вещи изнашиваются быстрее, и замена производится сразу после их непригодности к использованию.

Напомним, правительство Украины утвердило новые правила бронирования от мобилизации, ограничивающие срок действия некоторых отсрочек до февраля 2025 года. Также рекрутинговая платформа объяснила разницу между приоритетным и неприоритетным подразделением в ВСУ и что следует учесть рекрутеру.

ВСУ одежда вещи мобилизация имущество военнослужащие

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