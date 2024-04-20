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Які шанси одночасної мобілізації двох членів однієї сім'ї — роз'яснення нового закону

20 квітня 2024 19:03
- Валерія Барановська
Новий закон про мобілізацію в Україні - чи забиратимуть двох членів однієї родини
Сім'я військовослужбовців. Фото: Міноборони України
- Валерія Барановська

Подробиці нового закону щодо посилення мобілізації в Україні. Дізнаємося, кого не можуть мобілізувати взагалі, а хто має право на відстрочку і чи будуть у 2024 році призивати багатодітних батьків та двох членів однієї родини одночасно.

Про це розповів адвокат Євген Воробйов для "Вікна".

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Чи підлягають призову кілька членів однієї сім'ї

За словами адвоката, згідно з чинним законодавством, якщо чоловік не має дітей, то їх обох можуть мобілізувати. Сімейні зв'язки не грають жодної ролі без додаткових підстав, тому якщо сім'я має 18-річного сина, його теж можуть мобілізувати.

Кого не мобілізуватимуть

Відповідно до ст.23 Закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:

1) Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину/дітей та чоловіка/дружину, що проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті два Закони України "Про військовий обов'язок та військову службу".

2) Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти при здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях або збройної агресії проти України під час дії військового стану.

Щодо багатодітних сімей

Сьогодні військовозобов'язані жінки та чоловіки, які мають трьох або більше дітей віком до 18 років, мають право на відстрочку від служби. Але незабаром цього право позбавлять батьків, які мають заборгованість зі сплати аліментів хоча б за одну дитину, розмір якої перевищуватиме суму платежів за три місяці та більше.

Це пов'язано, зокрема, з тим, що ТЦК матимуть доступ до бази даних про заборгованість.

Кому ще можуть надати відстрочку

Право на відстрочку не надається тим членам сім'ї, чиї родичі перебувають у полоні, і це відомо уповноваженим органам.

Ви можете отримати відстрочку лише за умови, що ваш близький родич загинув або зник безвісти.

Зміни було внесено і до мобілізації осіб з інвалідністю. Поки що їхня служба можлива лише за їхньою згодою і лише за контрактом.

Нагадаємо також, що деякі військовослужбовці можуть отримати броню.

закон
військовий призов
військові
мобілізація

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